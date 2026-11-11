L'Europe vue dans le vert, paris renforcés sur les taux de la Fed

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, soutenues par la récente chute des cours du pétrole, tandis que les opérateurs réévaluent leurs paris concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) après une inflation plus élevée que prévu aux États-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,63% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,67% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,47% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,62% pour le Stoxx 600 .STOXX .

Les marchés d'actions devraient continuer à enregistrer des gains, avec l'indice paneuropéen Stoxx 600 près de son record atteint début août. Les cours du pétrole y contribuent : bien qu'ils marquent une pause dans leur baisse mercredi, ils restent bien en deçà des 100 dollars le baril, les investisseurs se montrant plutôt optimistes après les déclarations du président américain Donald Trump, qui dit ne pas prévoir de nouvelles attaques contre l'Iran pour l'instant.

Les investisseurs continuent par ailleurs d'analyser les perspectives de politique monétaire.

Les chiffres publiés mardi montrent que les prix à la consommation américains sont restés obstinément élevés en octobre, et une série de déclarations de responsables de la Fed a rappelé que la question n'est pas de savoir si les coûts d'emprunt vont encore augmenter, mais de combien.

L'inflation sous-jacente s'est établie à 0,3% le mois dernier, soit un niveau supérieur aux prévisions de 0,2%. Avant la publication de ces chiffres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait déclaré lors d'une conférence à Londres qu'un taux d'inflation de cet ordre l'amènerait à envisager une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale, prévue en décembre.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont bondi de 18 points de base mardi après la publication des données. Un relèvement d'un quart de point est désormais pleinement anticipé par les marchés, et la probabilité d'une hausse de 50 points de base est estimée à 10%.

"Cette Fed fait enfin ce que n'importe quelle autre Fed aurait fait dans cette situation, à savoir relever les taux, et rapidement", a déclaré Andrew Lilley, stratège chez Barrenjoey.

La technologie, et notamment l'IA, reste en outre dans le collimateur des investisseurs. Mardi après la clôture à New York, CoreWeave CRWV.O , spécialiste du cloud, a fait état d'un bond de 168% de son chiffre d'affaires trimestriel, ce qui a entraîné une hausse de 8% du titre lors des négociations prolongées, après une chute de 40% au cours du dernier mois, et pourrait influencer le moral du secteur.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a quant à lui connu une nouvelle séance de pertes (-5,5%), alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir de son directeur général, Jensen Huang, remis en cause en raison de sa relation avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang , que les services de renseignement américains soupçonnent d'être une espionne au service de Pékin.

Les investisseurs se préparent également à l'introduction en Bourse d'Anthropic, dont la cotation au Nasdaq devrait débuter le 19 novembre.

LES VALEURS À SUIVRE : L5N46R25P

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les données plus élevées que prévu de l'inflation aux Etats-Unis ont renforcé les attentes quant à une hausse des taux par la Fed.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,30%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 0,38% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,74%.

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a pris 1,31%, clôturant dans le vert pour la troisième séance consécutive, sur fond de regain d'optimisme autour de l'IA.

En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations gagne 0,54% et le SSE Composite .SSEC de Shanghaï avance de 0,56%.

La Bourse de Hong Kong .HSI recule en revanche de 0,7%.

TAUX / CHANGES

Le marché des obligations est fermé mercredi aux Etats-Unis en raison de la Journée des anciens combattants.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises, soutenu par les paris sur les taux de la Fed. L'euro perd 0,1% à 1,1152 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les prix du pétrole avancent légèrement après deux séances de reflux.

Le Brent LCOc1 prend 1,1% à 92,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 0,7% à 86,64 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation IPCH (final) octobre - sur un mois -0,1% -0,1% - sur un an +2,8% +2,8%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)