L'Europe vue dans le vert, nouveau revirement de Washington sur Ormuz

Le logo d'Euronext est visible sur le siège du quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, ‌la suspension de l'opération américaine d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz ravivant l'espoir d'un retour à la diplomatie pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, ​le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,81% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,71% pour le Dax à Francfort, de 1,03% pour le FTSE à Londres et de 0,87% pour le Stoxx 600.

Le président américain Donald Trump a dit mardi soir suspendre la mission de sécurisation lancée la veille dans le détroit d'Ormuz, tout en maintenant le ​blocus américain des ports iraniens, afin de déterminer, a-t-il ajouté, si un accord peut être signé avec Téhéran.

Ce nouveau revirement de la Maison blanche devrait rassurer les investisseurs, inquiets quant à l'avenir de la fragile trêve annoncée il y ​a un mois entre les deux pays et face à la récente recrudescence des ⁠tensions dans la région, avec les attaques dénoncées mardi par les Émirats arabes unis.

"Les marchés ont retrouvé un climat de calme et de stabilité cette nuit", écrivent ‌les analystes de Westpac dans une note de recherche, soulignant que les derniers événements devraient stimuler l'appétit pour le risque.

Les cours du pétrole continuent de reculer mercredi, le Brent (-1,55%), référence mondiale du marché, s'établissant sous la barre des 110 dollars le baril à 108,17 dollars, tandis que ​le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ressort à 100,47 dollars.

La ‌confiance des investisseurs montrait déjà des signes de résilience, l'attention se concentrant sur les résultats des entreprises, en particulier dans ⁠le secteur technologique américain, un optimisme qui stimule les marchés d'actions asiatiques ce matin.

La vague de résultats se poursuit mercredi et pourrait à nouveau influencer la tendance, avec de grands noms à l'ordre du jour en Europe, tels que la compagnie aérienne Lufthansa et le fabricant de médicaments amaigrissants Novo Nordisk.

Les opérateurs attendent également la publication des indices PMI définitifs ⁠du mois d'avril dans la zone ‌euro et au Royaume-Unis plus tard dans la journée.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41I2M8]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi portée ⁠par Intel et les géants du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,73%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,81%, et le Nasdaq Composite a ‌avancé de son côté de 1,03%, ces deux derniers indices clôturant à des niveaux records.

Intel a grimpé de 13%, après que l'agence Bloomberg a rapporté ⁠qu'Apple était en discussions préliminaires avec le groupe américain et Samsung Electronics pour la production des processeurs principaux de ses ⁠appareils.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo reste fermée mercredi.

Les ‌Bourses de Chine continentale sont de retour après cinq jours de vacances, avec l'indice CSI 300 des grandes capitalisation gagnant 1,57% et atteignant son plus haut niveau depuis quatre ​ans, porté par l'engouement mondial pour l'intelligence artificielle (IA) et par les nouveaux signes de la résilience ‌économique du géant asiatique.

La Bourse de Shanghai progresse de 1,21% et celle de Hong Kong 0,94%.

L'activité du secteur des services en Chine s'est accélérée en avril, soutenue par une croissance solide des nouvelles commandes, bien ​que la demande en provenance de l'étranger a continué de décliner, montre l'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global, publié mercredi.

En Corée du Sud, l'indice Kospi de la Bourse de Séoul progresse de 6,5% et franchit pour la première fois de son histoire la barre des 7.000 points, porté par le secteur des semi-conducteurs.

Samsung Electronics a ⁠également franchi une étape importante mercredi, en dépassant les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la deuxième entreprise asiatique, après Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), à atteindre ce seuil.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1 point de base à 4,4261%. Le deux ans est en légère hausse à 3,9440%.

Le dollar, pénalisé par un regain d'appétit pour le risque, perd 0,38%, face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne à son tour 0,35% à 1,1733 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Production industrielle mars 0,5% -0,7%

FR 07h50 Indice PMI composite (final) avril 47,6 47,6*

FR 07h50 Indice PMI des services avril 46,5 46,5*

(final)

DE 07h55 Indice PMI composite (final) avril 48,3 48,3*

DE 07h55 Indice PMI des services avril 46,9 46,9*

(final)

EZ 08h00 Indice PMI composite (final) avril 48,6 48,6

EZ 08h00 Indice PMI des services avril 47,4 47,4

(final)

GB 08h30 Indice PMI composite (final) avril 52,0 52,0

Indice PMI des services avril 52,0 52,0

(final)

EZ 09h00 Prix à la production mars

- sur un mois 3,3% -0,7%

- sur un an 1,8% -3,0%

USA 12h15 Enquête ADP sur ​les créations avril 99.000 62.000

d'emplois

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)