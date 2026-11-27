La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

27 novembre(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, à l'approche de la fin d'un ‌mois difficile pour les marchés d'actions, l'accalmie liée au jour férié de Thanksgiving aux États-Unis offrant un répit face aux inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) qui ont alimenté la volatilité ces dernières semaines.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,25% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,47% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le FTSE à Londres et de 0,38% pour le Stoxx 600.

Les marchés tentent de confirmer leur rebond après avoir fini dans le vert jeudi, la fermeture de Wall Street à l'occasion de la fête de Thanksgiving reléguant au second plan les craintes liées à l'IA, ​tandis que les nouveaux droits de douane américains annoncés la veille n'ont pas eu d'impact significatif.

"Il est tout à fait possible que le rebond s'accentue", déclare Shane Oliver, économiste en chef chez AMP, citant le retour de Jensen Huang chez le fabricant de puces Nvidia, la résilience ​de l'économie américaine, la forte croissance des bénéfices des entreprises et le fait que décembre soit traditionnellement ⁠une période plus favorable aux actions.

"Toutefois, le risque d'une correction plus marquée au cours des six prochains mois demeure élevé", nuance-t-il.

Le sort de Nvidia, valeur vedette des puces, reste une source d'inquiétude ‌après que S&P a placé sa note de crédit sous surveillance en vue d'un éventuel déclassement.

Selon le quotidien Financial Times, l'entreprise a demandé à ses partenaires industriels de cesser d'expédier des serveurs équipés de ses puces vers l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.

Toujours dans le secteur de la "tech", Elon Musk, l'homme le plus riche du ​monde et patron d'influentes sociétés américaines comme Tesla, a déclaré mercredi que chaque enfant ‌américain recevrait en juin prochain deux actions de SpaceX, son entreprise spécialisée dans l'espace et l'IA.

Côté indicateurs, l'attention se porte particulièrement sur la France, ⁠où l'office statistique doit publier vendredi à 07h45 GMT les données d'inflation préliminaires, le PIB définitif du troisième trimestre, ainsi que les chiffres de l'emploi et des dépenses des ménages, qui devraient donner un aperçu de la santé de la deuxième économie de la zone euro à l'approche de l'élection présidentielle l'année prochaine.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N477192]

A WALL STREET

Le Bourse de New York était fermée jeudi en raison de la fête de ⁠Thanksgiving.

Mercredi, l'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou ‌164,25 points, à 50.182,95 points, le S&P-500, plus large, a perdu 18,31 points, soit 0,25%, à 7.182,78 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 147,73 points (0,62%) ⁠à 23.585,80 points.

EN ASIE

Le Bourse de Tokyo a fini dans le vert vendredi, prolongeant sa hausse hebdomadaire, les investisseurs achetant en masse les titres liés à l'IA récemment malmenés, tandis que les valeurs du marché ‌intérieur ont trouvé preneurs dans un contexte de volatilité.

L'indice Nikkei a gagné 2,11% vendredi à 58.711,11 points. Le Topix, plus large, a pris 1,73% à 3.815,20 points.

"Les cours des actions sont ⁠restés fermes ces derniers temps, notamment dans les secteurs autres que ceux liés à l'IA, comme les secteurs défensifs et ceux qui dépendent de ⁠la demande intérieure", souligne Maki Sawada, stratégiste chez ‌Nomura Securities.

"Cela s'explique par le fait que les entreprises japonaises devraient enregistrer une hausse de leurs bénéfices au cours de l'exercice 2026", ajoute-t-il.

Les Bourses chinoises ont bondi en séance après la promesse par Pékin de nouvelles ​mesures visant à stabiliser les marchés.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 3,73% et le CSI 300 ‌des grandes capitalisations avance de 4,17%.

La Bourse de Hong Kong gagne 1,93%.

TAUX

Des données d'inflation plus forte que prévu pour le "core" PCE américain en octobre, ainsi que la révision à la hausse du produit intérieur brut du troisième trimestre et une enquête ​de la Réserve fédérale indiquant une croissance économique soutenue et une inflation tenace confortent les opérateurs dans leur conviction qu'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale aura lieu vers le mois d'avril.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 6,6 points de base à 4,9136%. Le deux ans gagne 4,6 points de base à 4,6809%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 3,1 points de base à ⁠3,2896%. Le deux ans gagne 0,7 point de base à 3,0824%.

CHANGES

Le billet vert se maintient juste en deçà d'un plus haut de 22 mois, dans un marché peu animé en raison des fêtes.

Le dollar gagne 0,02% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro gagne 0,09% à 1,0977 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent et devraient interrompre une série de trois baisses hebdomadaires, alors que les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont ravivé les inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 1,09% à 97,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,93% à 86,13 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Inflation (flash) novembre

- sur un mois -0,4% 0,4%

- sur un an 3,6% 3,7%

FR 07h45 PIB (final) T3

- sur un trimestre -0,1% -0,1%

- sur un an - -0,1%

FR 08745 Dépenses des ménages octobre 0,3% -0,5%

​DE 08h55 Chômage novembre 6,4% 6,4%

EZ 10h00 Sentiment économique novembre 97,2 96,9

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)