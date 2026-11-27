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par Augustin Turpin

27 novembre(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, à l'approche de la ‌fin d'un mois difficile pour les marchés d'actions, l'accalmie liée aux jours fériés aux États-Unis offrant un répit face aux inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA) qui ont alimenté la volatilité ces dernières ​semaines.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,45% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent des hausses de 0,51% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE à Londres et de 0,49% pour le Stoxx 600.

Les marchés tentent de confirmer leur rebond après avoir fini dans le vert jeudi, le jour férié à Wall Street à l'occasion de ​la fête de Thanksgiving reléguant au second plan les craintes liées à l'IA, tandis que les nouveaux droits de douane américains annoncés la veille n'ont pas eu d'impact significatif.

"Il est tout à fait possible que le rebond s'accentue", déclare Shane Oliver, économiste en ​chef chez AMP, citant le retour de Jensen Huang chez le fabricant de puces Nvidia, ⁠la résilience de l'économie américaine, la forte croissance des bénéfices des entreprises et le fait que décembre soit traditionnellement une période plus favorable aux actions.

"Toutefois, le risque d'une correction ‌plus marquée au cours des six prochains mois demeure élevé", nuance-t-il.

Le sort de Nvidia, valeur vedette des puces, reste une source d'inquiétude après que S&P a placé sa note de crédit sous surveillance en vue d'un éventuel déclassement.

Selon le quotidien Financial Times, l'entreprise a demandé à ses partenaires industriels de ​cesser d'expédier des serveurs équipés de ses puces vers l'Indonésie, la Malaisie, ‌Singapour et la Thaïlande.

Toujours dans le secteur de la "tech", Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et patron d'influentes sociétés ⁠américaines comme Tesla, a déclaré mercredi que chaque enfant américain recevrait en juin prochain deux actions de SpaceX, son entreprise spécialisée dans l'espace et l'IA.

Côté indicateurs, l'attention se porte particulièrement sur la France, où l'office statistique doit publier vendredi à 07h45 GMT les données d'inflation préliminaires, le PIB définitif du troisième trimestre, ainsi que les chiffres de l'emploi et des dépenses des ménages, qui ⁠devraient donner un aperçu de la santé ‌de la deuxième économie de la zone euro à l'approche de l'élection présidentielle l'année prochaine.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N477192]

A WALL STREET

Le Bourse de New York était ⁠fermée jeudi en raison de la fête de Thanksgiving.

Mercredi, l'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 164,25 points, à 50.182,95 points, le S&P-500, plus large, a perdu 18,31 points, soit 0,25%, à ‌7.182,78 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 147,73 points (0,62%) à 23.585,80 points.

EN ASIE

Le Bourse de Tokyo a fini dans le vert vendredi, prolongeant sa ⁠hausse hebdomadaire, les investisseurs achetant en masse les titres liés à l'IA récemment malmenés, tandis que les valeurs du marché intérieur ⁠ont trouvé preneurs dans un contexte de volatilité.

L'indice ‌Nikkei a gagné 2,11% vendredi à 58.711,11 points. Le Topix, plus large, a pris 1,73% à 3.815,20 points.

Les Bourses chinoises ont bondi en séance après la promesse par Pékin de nouvelles mesures ​visant à stabiliser les marchés.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 3,53% et le CSI ‌300 des grandes capitalisations avance de 3,87%.

La Bourse de Hong Kong gagne 2,03%.

TAUX

Des données d'inflation plus forte que prévu pour le "core" PCE américain en octobre, ainsi que la révision à la hausse du produit intérieur brut du ​troisième trimestre et une enquête de la Réserve fédérale indiquant une croissance économique soutenue et une inflation tenace confortent les opérateurs dans leur conviction qu'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale aura lieu vers le mois d'avril.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 7,0 points de base à 4,9176%. Le deux ans gagne 5,4 points de base à 4,6891%.

CHANGES

Le ⁠billet vert se maintient juste en deçà d'un plus haut de 22 mois, dans un marché peu animé en raison des fêtes.

Le dollar gagne 0,06% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro gagne 0,07% à 1,0975 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent et devraient interrompre une série de trois baisses hebdomadaires, alors que les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont ravivé les inquiétudes sur l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 0,56% à 97,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,75% à 85,98 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Inflation (flash) novembre

- sur un mois -0,4% 0,4%

- sur un an 3,6% 3,7%

FR 07h45 PIB (final) T3

- sur un trimestre -0,1% -0,1%

- sur un ​an - -0,1%

FR 08745 Dépenses des ménages octobre 0,3% -0,5%

DE 08h55 Chômage novembre 6,4% 6,4%

EZ 10h00 Sentiment économique novembre 97,2 96,9

(Rédigé par Augustin Turpin)