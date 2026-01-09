L'Europe vue dans le vert en attendant les données économiques

Des traders travaillent dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi à l'ouverture, alors que les investisseurs attendent une série de données économiques en Europe et aux Etats-Unis et que les yeux restent aussi rivés sur la géopolitique.

D'après les premières indications disponibles, ‍le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,42% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,17% pour le Dax à Francfort, de 0,24% pour le FTSE à Londres et de 0,37% pour l'EuroStoxx 50.

Ce vendredi, les investisseurs attendent quelques donnés économiques, dont les dépenses de consommation en France et le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Celui-ci ‌devrait révéler un marché du travail atone mais pas d'effondrement.

En ce qui concerne la géopolitique, les investisseurs restent attentifs aux développements au Venezuela après le raid américain qui a conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et son incarcération à New-York.

Dans une interview au New York Times publiée jeudi, Donald ​Trump a prévenu que la supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années. Le WSJ a rapporté par ailleurs que le président américain, qui ⁠lorgne sur les vastes ressources pétrolières du pays, envisageait d'exercer un contrôle sur la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA.

L'attention se portera aussi sur la décision que pourrait rendre la Cour suprême des États-Unis concernant les droits de douane. L'annulation de ces droits pourrait avoir un ⁠impact sur les recettes publiques, faire grimper les rendements des bons ‍du Trésor et déclencher une nouvelle vague de volatilité sur les marchés.

Kyle Rodda, analyste financier senior chez Capital.com, a ⁠déclaré que la décision de la Cour suprême était "la véritable inconnue" pour les marchés vendredi, soulignant que si les tribunaux rejetaient les droits de douane américains, cela stimulerait considérablement le sentiment du marché.

"Une contrainte pourrait toutefois subsister : même si les droits de douane sont jugés illégaux, l'administration Trump ne devrait pas renoncer et cherchera d'autres moyens de ​maintenir ces taxes", selon l'analyste.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le secteur de la technologie étant à la baisse tandis que celui de la défense a progressé.

L'indice Dow Jones a gagné 0,55%, ou 270,03 points, à 49.266,11 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,53 ⁠points, soit 0,01% à 6.921,46 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 104,26 points, soit 0,44% à 23.480,016 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo ​avance de 1,62%, porté par la forte hausse de Fast Retailing, mais-mère d'Uniqlo, grâce à ses bons résultats financiers.

L'inflation ​annuelle des prix à la consommation en ​Chine a atteint en décembre son plus haut niveau depuis 34 mois, tandis que la déflation des prix à la production persistait, confirmant les attentes du marché quant ​à de nouvelles mesures de relance pour soutenir une demande atone.

L'indice composite de la Bourse ⁠de Shanghai progresse de 0,62% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,23%.

La Bourse de Hong Kong abandonne 0,01%.

TAUX

Les rendements américains progressent peu vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,6 point de base à 4,1772%. Le deux ans gagne 0,9 point de base à 3,4968%.

CHANGES

Le dollar progresse vendredi dans un marché asiatique morose, alors que les investisseurs attendent le rapport sur l'emploi aux États-Unis et se préparent à une décision imminente de la Cour suprême sur l'utilisation par Donald Trump de ses pouvoirs d'urgence ‌en matière de droits de douane.

Le dollar gagne 0,04% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,07% à 1,1650 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent pour la deuxième journée consécutive vendredi, s'apprêtant à enregistrer leur troisième hausse hebdomadaire, en raison des incertitudes quant à l'avenir de l'approvisionnement en provenance du Venezuela et alors que les troubles en Iran renforcent les inquiétudes concernant la production dans ce pays.

Le Brent avance de 0,73% à 62,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,71% à 58,17 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

ALL 07h00 Production industrielle novembre -0,4% +1,8%

07h00 Balance commerciale novembre exportations exportations

0,0% +0,1%

importations importations

+0,2% -1,2%

FR 07h45 Dépenses de consommation novembre +0,2% +0,4%

ZE 10h00 Ventes au détail novembre +0,1% sur un 0,0% sur un

mois mois

USA 13h30 Rapport sur l'emploi, décembre +60.000 +64.000

créations de postes non

agricoles

15h00 Confiance ‌du consommateur janvier 53,5 52,9

de l'Université du

Michigan (préliminaire)

(Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)