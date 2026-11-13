L'Europe vue dans le rouge, Nvidia reste sous les projecteurs

Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, arrive pour une réunion avec la commission bancaire du Sénat au Capitole, à Washington

par Diana Mandia

13 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, marquant une pause après quatre séances consécutives ‌dans le vert, tandis que les investisseurs suivent de près la crise chez Nvidia à la suite de la démission de son directeur général, éclaboussé par des scandales.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre ​0,4% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,6% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE à Londres et de 0,44% pour le Stoxx 600.

Les marchés d'actions européens ont connu une semaine bien plus calme qu'aux États-Unis ou en Asie et le Stoxx 600 a même atteint un record en séance jeudi, les places boursières du Vieux continent restant relativement à l'écart des turbulences récurrentes dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), auxquelles a ​contribué ces derniers jours la star du secteur Nvidia, en pleine tourmente après la révélation d'une série de relations extraconjugales de son directeur général, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Jensen Huang, cofondateur du groupe dans les années 1990, a quitté jeudi ses fonctions et provoqué une onde de choc dans ​l'ensemble du secteur. L'action Nvidia a clôturé jeudi en baisse de 4% à New York et a perdu plus ⁠de 30% de sa valeur depuis le record atteint début octobre, ce qui a contribué à aggraver les tensions chez les entreprises liées à l'IA, comme une grande partie des fabricants de puces ou les ‌entreprises du "néocloud", telles que Nebius.

Nvidia, pendant un certain temps première capitalisation boursière mondiale et au coeur d'une concurrence technologique acharnée entre les États-Unis et la Chine, a ensuite nommé Colette Kress, sa directrice financière, directrice générale par intérim, et les investisseurs examinent désormais le profil d'une dirigeante qui n'a pas hésité à faire preuve de prudence face aux ambitions vertigineuses et ​souvent risquées de Jensen Huang.

Les contrats à terme donnent une nouvelle séance dans le rouge ‌pour les indices de la Bourse de New York plus tard dans la journée.

Au-delà des revers du secteur technologique, les investisseurs restent attentifs à la macroéconomie, ⁠notamment aux chiffres de l'inflation, après que les données américaines ont révélé mardi une accélération des prix qui a même alimenté les anticipations d'une hausse des taux de 50 points de base par la Fed en décembre et a fait grimper les rendements des bons du Trésor.

La publication, ce vendredi, des prix à la production aux États-Unis fera sans aucun doute l'objet d'une grande attention de la part des opérateurs.

Les cours du pétrole s'apprêtent à enregistrer une deuxième ⁠baisse hebdomadaire, dans un contexte d'apaisement général des ‌craintes d'une reprise des combats au Moyen-Orient, même si les attaques contre des navires autour du détroit d'Ormuz continuent de peser sur l'approvisionnement.

Les Gardiens iraniens de la Révolution ont toutefois ⁠déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi avoir visé un radar des Etats-Unis à Bahreïn, la première attaque contre des actifs américains dans le Golfe revendiquée par l'Iran depuis début septembre.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N46T2GD]

A WALL STREET

La Bourse de ‌New York a fini en baisse jeudi, alors que les marchés digéraient la démission du directeur général de Nvidia.

L'indice Dow Jones a cédé 0,36%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,35%, ⁠et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,39%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris 0,53%, grâce à des résultats financiers encourageants et à ⁠un regain d'optimisme autour de l'IA, malgré les turbulences ‌autour de Nvidia.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,83% et le SSE Composite de Shanghaï recule de 0,74%, les investisseurs craignant que la démission de Jensen Huang n'entraîne un fossé technologique encore plus profond entre les ​deux plus grandes économies mondiales.

La Bourse de Hong Kong cède 1,36%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire américain évolue sur une note plus tranquille ‌après une flambée des rendements la veille.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,2 points de base à 5,1250%. Le deux ans cède 0,3 points de base à 4,8610%.

Même si une hausse de 25 points de base des taux de la Fed reste ​le scénario le plus probable pour la réunion de décembre, les investisseurs estiment désormais à 14,5% la probabilité d'un relèvement de 50 points de base, selon l'outil CME FedWatch.

Dans la zone euro, les investisseurs surveilleront les détails du budget allemand pour 2027 : selon des sources, la commission budgétaire allemande prévoit des emprunts de plus de 210 milliards d'euros au total, le deuxième montant le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sur le marché des changes, le dollar ⁠est stable (+0,01%) face à un panier de devises de référence, et est en passe d'enregistrer son plus fort gain hebdomadaire depuis plus d'un mois sur fond de craintes inflationnistes.

La vigueur du dollar a par ailleurs pesé sur le yen japonais, incitant les opérateurs à rester vigilants face à une éventuelle intervention des autorités japonaises visant à soutenir la devise.

Le Trésor américain a acheté des yens au cours du trimestre de juillet à septembre, mais la Fed n'est pas intervenue de son propre chef sur les marchés des changes au cours de la même période, a indiqué jeudi la Fed de New York.

L'euro grappille 0,05% à 1,1058 dollar.

PÉTROLE

Le prix du pétrole Brent prend 0,64% à 96,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,14% à 88,86 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Inflation (final) octobre

- sur un mois 0,4% 0,4%

- sur un an 3,8% 3,8%

EZ 10h00 PIB (estimation) T3

- sur un trimestre 0,4% 0,4%

- sur un an 1,3% 1,3%

USA 13h30 Prix à la production octobre

- sur ​un mois 0,4% 1,3%

- sur un an 6,6% 6,3%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)