L'Europe veut saisir le "tournant" de l'IA, décisif pour les décennies à venir

Le président du Conseil européen, Antonio Costa (ge) et le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch (d), lors de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( POOL / OLIVIER HOSLET )

L'Europe doit accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle pour en récolter les bénéfices, tout en continuant à chercher à en contenir les risques, ont plaidé les 27 à Dublin, à l'issue de leur premier sommet consacré à cette technologie.

"Chaque génération est confrontée à un tournant technologique qui façonne les décennies à venir. Pour la nôtre, il s'agit de l'intelligence artificielle, et l'Europe ne doit pas se tromper", a souligné la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, appelant à "accélérer" les usages de l'IA.

"Nous devons maximiser les opportunités apportées par l'IA, et nous devons contrôler ses risques", a abondé le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Les dirigeants des 27 pays de l'UE se sont entretenus dans la capitale irlandaise avec Arthur Mensch, le patron du champion français du secteur, Mistral, qui les a encouragés à accroître les investissements.

"L'Europe dispose de toute la technologie et des talents nécessaires pour prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle. Ce dont elle a besoin désormais, c'est de rapidité, de financements et d'une coordination étroite entre les États membres", leur a-t-il expliqué, selon des propos rapportés à l'AFP par son entourage.

Le président français Emmanuel Macron s'adresse aux médias à son arrivée à la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Dublin, le 12 novembre 2026 en Irlande ( AFP / Thomas SAMSON )

"Nous n'avons pas de temps à perdre", a abondé le président français Emmanuel Macron, dans un message publié sur les réseaux sociaux après la réunion.

"Nous avons les talents, l'énergie et la technologie. Il faut maintenant investir davantage, décider plus vite et surtout agir tous ensemble", a-t-il plaidé, appelant l'Europe à soutenir ses entreprises en leur confiant "leurs premiers grands contrats".

Le président français a par ailleurs indiqué qu'il réunirait avec le premier ministre néerlandais, le 2 décembre à Paris "les Tech Creators, ces dirigeants qui bâtissent déjà les technologies dont l'Europe a besoin".

Encourager les investissements

Ursula von der Leyen, de son côté, a précisé qu'elle présenterait lors du prochain sommet européen fin novembre une proposition "ambitieuse" pour renforcer les financements en faveur de la "souveraineté technologique de l'Europe", un chantier qui nécessite des "investissements massifs", qu'elle a chiffrés à "au moins 500 milliards d'euros".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( AFP / Paul Faith )

Et elle a souligné qu'un expert qu'elle a désigné pour encourager l'adoption de l'IA dans les secteurs industriels remettrait ses premières recommandations dans deux semaines.

L'UE tente de concilier deux impératifs : développer des initiatives pour protéger la société contre les risques posés par l'intelligence artificielle, tout en encourageant les investissements pour en tirer les bénéfices au plan économique et éviter d'être totalement dépassée par la concurrence américaine et chinoise.

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024, à son arrivée pour la éunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( POOL / OLIVIER HOSLET )

Les 27 se sont également entretenus avec Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux menés dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, qui ont ouvert la voie au développement de l'IA. Ce scientifique avait fait les gros titres en quittant Google en 2023, avertissant des "risques profonds pour la société et l'humanité".

A ce sujet, l'Estonie et la Finlande ont plaidé pour que l'UE mette en place un dispositif commun pour "répondre aux graves incidents" impliquant l'IA, tout en prônant ses bienfaits.

"Il faut investir dans les nouvelles technologies, et nous savons bien qu'on ne doit pas reculer devant elles", avait déclaré le Premier ministre estonien Kristen Michal, dans un entretien accordé à l'AFP en amont du sommet.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, le 6 janvier 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Ce sommet informel - lors duquel aucune décision majeure n'était attendue -, s'est déroulé en plein scandale dans le secteur de l'IA, lié aux relations extraconjugales de l'ancien patron de Nvidia, Jensen Huang, contraint jeudi de quitter les commandes du géant mondial des processeurs.

Si les marchés boursiers ont été secoués par son départ, tant aux États-Unis que dans d'autres pays très exposés aux valeurs technologiques, l'affaire ne figurait cependant pas au programme des dirigeants européens.