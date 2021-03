L'Europe valide deux sites de production de vaccins

(AOF) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé aujourd'hui l'homologation de deux usines pour la fabrication de vaccins contre le Covid-19. Elle a donné son feu vert au site de la société Halix situé à Leyde, aux Pays-Bas, qui produit une partie du vaccin d'AstraZeneca, ainsi qu'à celui de Marbourg, en Allemagne, qui fabrique le vaccin BioNTech/Pfizer. Par ailleurs, l'EMA a autorisé le stockage du vaccin Pfizer/BioNTech à des températures de congélateur, plus élevées que celles autorisées jusque là, ce qui facilitera sa distribution.

