L'Europe tente un rebond avec les valeurs de la consommation

Les principales Bourses européennes, portées par le secteur de la consommation, tentent de rebondir mercredi après les très fortes ventes des actions dans le compartiment technologique, mais la menace de nouveaux droits de douane américains limite le potentiel de hausse, en attendant un rapport clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,2% à 8.137,09 points vers 08h40 GMT, après un repli la veille. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,55% et à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,14% également et le Stoxx 600 .STOXX de 0,38% après un reflux de 0,66% la veille pour ce dernier indice.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,97% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

Le principal indice des valeurs technologiques aux Etats-Unis a perdu mardi 1,48% avec notamment d'importants replis pour Nvidia NVDA.O et Anthropic ANT.O . Il a été pénalisé par les doutes sur l'intelligence artificielle (IA) et les interrogations sur la gouvernance des entreprises américaines après l'intervention du président Donald Trump pour une réintégration de Jensen Huang à la tête de Nvidia.

La tendance en Europe, moins exposée aux valeurs technologiques, est soutenue par les valeurs liées aux biens de consommation personnelle et ménager .SXQP (+1,82%), ainsi que les titres de la distribution .SXRP (+1,12%), dans le sillage des résultats du jour des entreprises.

La résistance des marchés européens pourrait toutefois être mise à l'épreuve au fil de la séance alors que, selon des sources et des informations de presse, l'administration du président Donald Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, la Chine étant la plus fortement taxée, pour lutter contre ce qu'elle qualifie de surcapacités industrielles structurelles.

Ce projet augure de nouvelles tensions sur le commerce mondial alors que l'actuelle trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine expire le 10 janvier.

Par ailleurs, les dernières restrictions imposées par Washington aux entreprises chinoises en matière de puces destinées à l'IA pourraient également peser sur la dynamique de croissance de la deuxième économie mondiale, estiment des analystes.

Nomura a abaissé sa prévision de croissance du PIB chinois pour le quatrième trimestre à 4,4% en rythme annuel, contre 4,6% précédemment.

Côté indicateurs du jour, le marché attend la publication à 13h30 GMT de l'indice d'inflation PCE pour le mois d'octobre, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre.

Aux valeurs, Rémy Cointreau RCOP.PA grimpe de 8,36% après avoir relevé ses objectifs annuels et dévoilé ses perspectives à l'horizon 2032. Dans son sillage, Pernod Ricard PERP.PA prend 2,20%, tandis que Diageo DGE.L avance de 1,65%. L'indice des boissons et de l'alimentation .SX3P sur le Stoxx 600 gagne 1,07% et le secteur du luxe .STXLUXP , associé à la consommation, avance de 2,48%.

Bureau Veritas BVI.PA bondit de 6,67% alors que le spécialiste français de la certification fait l'objet de l'intérêt du fonds d'investissement américain Advent, selon l'agence Bloomberg.

EasyJet EZJ.L est pratiquement stable (+0,11%) malgré un plongeon de son bénéfice annuel sur fond de flambée des prix du carburant, alors que la compagnie aérienne s'apprête à être rachetée par Apollo.

AMS Osram AMS.S s'envole de 25%, le groupe ayant annoncé un partenariat avec Samsung Display pour développer une technologie d'affichage microLED de nouvelle génération.

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Anjana Jayakrishnan Nair; édité par Augustin Turpin)