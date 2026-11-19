L'illustration représente le logo d'Anthropic

PARIS, 19 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes tentent de rebondir ‌jeudi dans une séance de nouveau dominée par l'actualité dans les nouvelles technologies avec le lancement du jeu vidéo "Grand ​Theft Auto VI" et les débuts boursiers d'Anthropic.

À Paris, le CAC 40 prend 0,39% à 8.178,79 points vers 08h20 GMT, après un repli de 0,85% mercredi. À Londres, le FTSE 100 est pratiquement stable (-0,05%), tandis qu'à Francfort, ​le Dax avance de 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,65% et le FTSEurofirst 300 de 0,31%. Le Stoxx 600 gagne 0,28% après un reflux ​de 0,98% la veille.

Les contrats à terme à Wall ⁠Street préfigurent une hausse de 0,66% pour le Dow Jones, de 1,07% pour le Standard & Poor's 500 ‌et de 1,84% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé où le soutien né des résultats de Nvdia a fini par s'estomper. Les marchés américains ont ​désormais le regard tourné vers les ventes ‌du jeu vidéo "Grand Theft Auto VI", dont le budget de production est estimé ⁠à plus d'un milliard de dollar.

Mais c'est surtout l'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic, le créateur de l'IA Claude, qui devrait animer le marché, à partir de 14h30 GMT. Anthropic a fixé le prix de son IPO à 83 ⁠dollars par action, ce ‌qui lui permettra de lever 81 milliards de dollars et constitue la plus importante IPO ⁠de tous les temps. C'est également le dernier test en date sur la manière dont les investisseurs perçoivent ‌le marché de l'IA après les doutes sur le montant des investissements engagés dans le ⁠secteur et les interrogations sur leur rendement.

Le secteur technologique en Europe prend 1,43% ⁠avant la cotation d'Anthropic, tandis ‌que les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs sont recherchées. ASML, Infineon et Siemens Energy avancent de 2,96% ​à 3,17%, enregistrant l'une des plus fortes hausses de ‌l'indice EuroStoxx 50, tandis que Soitec s'envole de 12,51%, après avoir dit visé une croissance annuelle de 40%, porté par l'IA.

Dans les autres ​secteurs, l'action Commerzbank gagne 1,14% après qu'UniCredit (+1,98%) et Berlin se sont mis d'accord sur les principaux points d'achoppement concernant la fusion avec la banque italienne.

Dans la santé, Novartis recule de 1,63% après avoir abaissé ⁠jeudi son objectif de chiffre d'affaires à moyen terme, tandis que Sanofi cède 1,26%, malgré l'approbation par la FDA, l'autorité américaine de la santé, du venglustat, le premier traitement pour une forme de maladie génétique rare touchant le cerveau et le système nerveux.

JD Sports abandonne près de 1%, le distributeur britannique d'articles de sport et de mode ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)