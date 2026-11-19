Les principales Bourses européennes tentent de rebondir jeudi dans une séance de nouveau dominée par l'actualité dans les nouvelles technologies avec le lancement du jeu vidéo " Grand Theft Auto VI " et les débuts boursiers d' Anthropic ANT.O .

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,39% à 8.178,79 points vers 08h20 GMT, après un repli de 0,85% mercredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE est pratiquement stable (-0,05%), tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,65% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,31%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,28% après un reflux de 0,98% la veille.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,66% pour le Dow Jones .DJI , de 1,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,84% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé où le soutien né des résultats de Nvdia NVDA.O a fini par s'estomper. Les marchés américains ont désormais le regard tourné vers les ventes du jeu vidéo " Grand Theft Auto VI ", dont le budget de production est estimé à plus d'un milliard de dollar.

Mais c'est surtout l'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic ANT.O , le créateur de l'IA Claude, qui devrait animer le marché, à partir de 14h30 GMT. Anthropic a fixé le prix de son IPO à 83 dollars par action, ce qui lui permettra de lever 81 milliards de dollars et constitue la plus importante IPO de tous les temps. C'est également le dernier test en date sur la manière dont les investisseurs perçoivent le marché de l'IA après les doutes sur le montant des investissements engagés dans le secteur et les interrogations sur leur rendement.

Le secteur technologique en Europe .SX8P prend 1,43% avant la cotation d'Anthropic, tandis que les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs sont recherchées. ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et Siemens Energy ENR1n.DE avancent de 2,96% à 3,17%, enregistrant l'une des plus fortes hausses de l'indice EuroStoxx 50, tandis que Soitec SOIT.PA s'envole de 12,51%, après avoir dit visé une croissance annuelle de 40%, porté par l'IA.

Dans les autres secteurs, l'action Commerzbank CBKG.DE gagne 1,14% après qu'UniCredit CRDI.MI (+1,98%) et Berlin se sont mis d'accord sur les principaux points d'achoppement concernant la fusion avec la banque italienne.

Dans la santé, Novartis NOVN.S recule de 1,63% après avoir abaissé jeudi son objectif de chiffre d'affaires à moyen terme, tandis que Sanofi SASY.PA cède 1,26%, malgré l'approbation par la FDA, l'autorité américaine de la santé, du venglustat, le premier traitement pour une forme de maladie génétique rare touchant le cerveau et le système nerveux.

JD Sports JD.L abandonne près de 1%, le distributeur britannique d'articles de sport et de mode ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)