L'Europe sur une note prudente après la pause de Noël

Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement lundi en début de séance après la pause observée lors de Noël.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grappille 0,03% à 8.106,25 points vers 08h20 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,07% et à Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,06%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est stable, tout comme le Stoxx 600

.STOXX .

Les marchés européens sont restés fermés jeudi et vendredi pour Noël mais Wall Street a rouvert dès vendredi pour une séance sans grand changement. L'attention des investisseurs se portera mardi sur la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed pour une semaine qui sera encore écourtée, cette fois par les festivités du Nouvel an.

(Rédigé par Blandine Hénault)