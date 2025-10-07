L'Europe sur de faibles variations avec la crise en France

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi au lendemain d'une séance marquée par des turbulences, notamment en France où le Premier ministre a démissionné.

La tendance en Bourse reste prudente avec un record de l'or, un recul de l'euro et une légère hausse du rendement des obligations d'Etat.

À Paris, le CAC 40 .FCHI récupère à peine une partie du terrain perdu lundi, prenant 0,01% à 7.972 points vers 07h20 GMT, après une baisse de 1,36% la veille. À Londres, le FTSE 100

.FTSE grignote 0,09% et à Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E reflue de 0,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,03%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,15% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance record pour ces deux derniers indices, portés par l'accord pluriannuel entre AMD AMD.O et OpenAI.

La persistance du "shutdown" aux Etats-Unis et le risque géopolitique avec le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël et l'intensification de la guerre entre l'Ukraine et la Russie freinent l'appétit des investisseurs, ce qui explique la faiblesse des variations, malgré l'enthousiasme sur l'IA.

En France, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a été chargé lundi par le président Emmanuel Macron de mener d'"ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays" sous 48 heures.

Mardi, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, président du parti de centre-droit Horizons, a appelé à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, tandis que le Rassemblement national (RN) continue de réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale et le Parti socialiste (PS) la nomination d'un Premier ministre de gauche.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans DE10FR10=RR s'établit à 86 points de base après avoir touché lundi près de 88 points, le niveau le plus élevé depuis le 13 janvier, signe de la défiance des investisseurs.

L'euro EUR= , tombé lundi en séance à 1,1649 dollar, son niveau le plus bas depuis septembre, perd 0,22% mardi, à 1,1682.

En Bourse, le compartiment bancaire européen .SX7P recule de 0,36% avec Société Générale SOGN.PA , Crédit Agricole

CAGR.PA et BNP Paribas BNPP.PA qui sont encore dans le rouge après la déroute de lundi.

Valneva VLS.PA chute de 8% après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour cette année.

Shell SHEL.L , qui a relevé ses prévisions de production de pour le troisième trimestre, gagne près de 2%.

Le spécialiste danois des éoliennes offshore Orsted

ORSTED.CO cède près de 1% avoir levé 59,56 milliards de couronnes danoises (7,99 milliards d'euros) pour renforcer ses finances.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)