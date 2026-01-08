 Aller au contenu principal
L'Europe sur de faibles variations avant le rapport sur l'emploi américain
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 09:43

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur de faibles variations jeudi dans un contexte d'attentisme avant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, tandis que le risque géopolitique demeure.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,11% à 8.224,32 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,34%, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E décline de 0,01% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,20%. Le Stoxx 600 .STOXX fléchit de 0,15%, pénalisé essentiellement par les ressources de base, l'énergie et la consommation.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

Après des premiers indicateurs mitigés publiés cette semaine sur le marché de l'emploi américain, les investisseurs attendent le rapport clé du département du Travail sur les créations de postes, les salaires et le taux chômage pour le mois de décembre.

Cette statistique doit permettre au marché d'ajuster les anticipations sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour 2026.

Avant cela, d'autres indicateurs économiques sont attendus ce jeudi comme les prix à la production et le sentiment économique en zone euro, tandis qu'outre Atlantique sont prévus les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Sur le plan géopolitique, les derniers développements sur le Groenland et le Venezuela sont surveillés, même si le marché garde globalement son calme.

Les derniers messages publiés par le président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux sont en revanche de nature à provoquer un peu plus de nervosité. Le locataire de la Maison blanche veut empêcher les entreprises de la défense de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions. Il a également menacé d'interdire aux sociétés de Wall Street d'acheter des logements individuels afin de réduire les prix de l'immobilier.

"Même si les détails sont flous et la mise en œuvre complexe, une intervention accrue de l'Etat créerait de l'incertitude et augmenterait la prime de risque sur les marchés", écrit Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Dans l'actualité des entreprises, le secteur britannique de la distribution est particulièrement présent. Tesco TSCO.L chute de 5,50%, les ventes à périmètre comparable du groupe étant ressorties inférieures aux prévisions.

AB Foods ABF.L , qui a averti d'une baisse de son bénéfice annuel en raison notamment de la faible demande dans ses magasins Primark en Europe, plonge logiquement de 10,20%.

Marks & Spencer MKS.L , de son côté, prend 0,70% après avoir fait état d'une hausse de 5,6% de ses ventes de produits alimentaires à périmètre comparable au cours du trimestre de Noël.

A Paris, Sodexo EXHO.PA avance de 0,50% après avoir fait état d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tandis qu'OVH OVH.PA bondit de 7% à la faveur d'une hausse de son chiffre d'affaires organique au premier trimestre.

Dassault Aviation AM.PA progresse de 2,3%, le groupe ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la suite de la publication de ses chiffres de livraisons pour 2025.

Soitec SOIT.PA (+5,11%), qui a annoncé avoir nommé Laurent Rémont au poste de directeur général à compter d'avril 2026, est bien orienté, tandis que LVMH LVMH.PA , qui a annoncé la nomination d'Amandine Ohayon comme directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier, cède près de 1%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ASSOCIAT BRIT FO
1 906,250 GBX LSE -11,38%
CAC 40
8 219,17 Pts Euronext Paris -0,18%
DASSAULT AVIATION
309,4000 EUR Euronext Paris +1,24%
DAX
25 146,02 Pts XETRA +0,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 996,08 Pts Index Ex -0,94%
EURO STOXX 50
5 916,40 Pts DJ STOXX -0,12%
FTSE 100
10 032,16 Pts FTSE Indices -0,16%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
LVMH
626,1000 EUR Euronext Paris -0,51%
MARKS & SPENCER
338,750 GBX LSE +3,12%
NASDAQ Composite
23 584,27 Pts Index Ex +0,16%
OVHCLOUD
7,7700 EUR Euronext Paris +3,46%
Pétrole Brent
60,41 USD Ice Europ +0,03%
Pétrole WTI
56,43 USD Ice Europ -0,05%
S&P 500 INDEX
6 920,93 Pts CBOE -0,34%
SODEXO
42,5000 EUR Euronext Paris -3,41%
SOITEC
27,0700 EUR Euronext Paris +3,32%
STOXX Europe 600
603,53 Pts DJ STOXX -0,24%
STOXX Europe 600 Banks
357,04 Pts DJ STOXX +0,34%
TESCO
429,000 GBX LSE -5,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

