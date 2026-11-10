L'Europe soutenue par la décrue du pétrole avant l'inflation américaine

Dans le sillage du très net rebond enregistré à Wall Street la veille, les marchés actions européens poursuivent leur progression, plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance. Les indices profitent notamment du recul continu des cours du pétrole qui se situent sous les 90 dollars, atténuant les craintes inflationnistes. Après 10h30, le CAC 40 se dirige vers une deuxième séance de suite dans le vert, gagnant 1% à 8 315,32 points. De leur côté, Londres, Francfort et Amsterdam progressent respectivement de 0,32%, 0,92% et 0,23%.

Cette orientation positive dépendra du grand rendez-vous de la séance : la publication, cet après-midi, à 14h30, des chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'octobre.

Nette baisse des cours du brut

Sur le front des matières premières, le pétrole accentue son repli après de nouveaux signaux d'accalmie entre Américains et Iraniens. En milieu de matinée, le baril de Brent cède 1,82% à 90,52 dollars. Avant 10h, il était repassé sous la barre des 90 USD, une première depuis le mois d'août. Il était monté à 117 USD le 26 octobre, avant d'entamer une sévère décrue à compter du 2 novembre.

Le WTI abandonne quant à lui près de 2% à 85 USD.

Ce recul s'explique par les pourparlers diplomatiques en cours pour résoudre le conflit régional. Hier, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump a évoqué un "élan positif" en faveur d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, après sa rencontre avec Mohammed Ben Abdelrahmane Al Thani, le premier ministre du Qatar, pays médiateur. Le président américain ajoute que cette guerre est "militairement terminée".

En outre, dans un message publié sur le réseau Truth Social, le président américain a fait savoir qu'une reprise des frappes contre l'Iran était "peu probable", tout en réaffirmant que les Etats-Unis demeuraient "prêts à intervenir".

Dans le même temps, dans la région, les combats ne faiblissent pas après huit mois de frictions ouvertes entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'Arabie saoudite a confirmé hier après-midi que son oléoduc Est-Ouest, qui permet à une partie de ses exportations pétrolières de contourner le détroit d'Ormuz, avait été pris pour cible, alors que les attaques des Houthis pro-iraniens du Yémen contre le royaume se multiplient.

Edenred et Infineon en vedette

Hormis ces tensions géopolitiques incessantes, l'attention des investisseurs se porte toujours sur l'actualité des sociétés cotées.

A Paris, Edenred ( 4,31%) enregistre l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Le titre grimpe après qu'un juge brésilien a suspendu une partie des nouvelles règles relatives aux titres-restaurant pour les entreprises membres d'une organisation professionnelle locale, dont Pluxee et Edenred. Cette décision de justice a été rendue publique lundi. Selon Reuters, le juge a suspendu certaines dispositions du règlement, notamment le plafonnement réglementaire à 3,6 % des taux de remise appliqués aux commerçants, indique la décision

Ailleurs en Europe, Infineon ( 5,44%) domine le DAX 40 à la faveur d'un relèvement de ses objectifs de ventes liées à l'IA. Le fabricant de puces allemand vise dorénavant un chiffre d'affaires provenant des data centers pour l'exercice 2026-2027 d'environ proche 4 milliards d'euros. Il visait précédemment environ 2,5 MdsEUR.

Au sein du DAX 40, Henkel ( 1,93%) se distingue aussi après avoir révisé ses objectifs annuels après un 3e trimestre dynamique. Le groupe allemand de produits de consommation courante affiche un chiffre d'affaires en progression de 11% à 5,7 MdsEUR au titre du 3e trimestre 2026, dont une croissance organique de 6,5%, "malgré un environnement de marché toujours difficile". Il anticipe maintenant une marge opérationnelle ajustée d'environ 15%, contre une fourchette précédente de 14,5% à 16%. Il prévoit maintenant une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 4%, contre une fourchette précédente entre 1,5 à 3,5%.

En revanche, Vodafone (-1,2%) recule à Londres après une perte au 1er semestre de 3,6 MdsEUR contre un bénéfice de 1,1 MdEUR un an plus tôt. Toutefois, l'opérateur de téléphonie mobile, fixe et internet a annoncé un relèvement de ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'exercice 2027. L'EBITDAaL ajusté est désormais attendu entre 13,2 et 13,4 MdsEUR (contre 13,0 à 13,3 MdsEUR visés en juillet 2026). Le flux de trésorerie disponible ajusté a été relevé dans une fourchette de 2,8 à 3 MdsEUR (contre 2,6 à 2,9 MdsEUR auparavant), matérialisant une progression organique supérieure à 20% au point médian ( 21%).

A Londres toujours, Marks & Spencer gagne 0,31%. Le distributeur britannique de vêtements et de produits alimentaires ambitionne une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 9% à moyen terme, accompagnée d'une progression des bénéfices supérieure à celle des ventes. Il va doubler son dividende 2026/27 à 8,4 pence et confirme son objectif de 600 MGBP d'économies d'ici l'exercice 2028.

Sur le marché des changes, l'euro ( 0,1%) s'affiche en légère hausse face au dollar, s'échangeant à 1,1230 USD.