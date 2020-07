Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe soutenue par des espoirs de vaccin face au suspense européen Reuters • 20/07/2020 à 18:25









LES BOURSES EUROPÉENNES FERMENT EN HAUSSE par Blandine Henault PARIS (Reuters) - A l'exception de Londres, les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, au terme d'une séance indécise marquée néanmoins par un certain optimisme quant à l'issue du Conseil européen sur le plan de relance et l'annonce de plusieurs résultats prometteurs de candidats-vaccins contre le coronavirus. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,47% à 5.093,18 points. Le Dax allemand a pris 0,99% tandis que le Footsie britannique a reculé de 0,46%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,68%, le FTSEurofirst 300 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,75%. Au quatrième jour d'un sommet qui devait n'en durer que deux, les dirigeants de l'Union européenne ont fait état lundi de progrès dans la recherche d'un compromis sur un vaste plan de relance de l'économie du bloc, tout en se montrant mesurés sur les chances de parvenir à un accord. Ils devaient reprendre leurs discussions en session plénière à 14h00 GMT mais celle-ci a été repoussée à deux reprises et est désormais attendue pour 16h00 GMT. "Malgré les désaccords évidents entre les pays et une réduction du paquet global, le fait qu'un accord semble possible et que les principaux points du plan proposé soient respectés est une bonne chose", a commenté Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions chez Barclays. La tendance a aussi été soutenue par plusieurs annonces concernant le développement de vaccins contre le coronavirus. Le britannique Astrazeneca, mais aussi le chinois CanSino et l'allemand BioNTech, ont fait état de résultats positifs sur leur essai respectif. CHANGES/TAUX L'optimisme des investisseurs sur l'issue du Conseil européen était perceptible sur l'euro, qui a touché dans la matinée un pic de plus de quatre mois, à 1,1467, avant de souffrir de quelques prises de bénéfices. La devise unique progressait encore de 0,15% face au dollar, à 1,1441 à la clôture des Bourses en Europe. Sur le marché obligataire, cet optimisme s'est traduit par un net repli du rendement des BTP italiens à dix ans qui a reculé de six points de base, pour tomber à 1,172%, un plus bas depuis début mars. L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance, indicateur privilégié du risque souverain en Europe, est ainsi revenu à 163 points de base, au plus bas depuis la fin mars. VALEURS Première victime de la crise du coronavirus, le secteur des transports et loisirs a accusé la plus forte baisse en Europe (-0,94%) dans l'attente des conclusions du sommet européen. A Paris, Natixis a lâché 7,43%, BPCE ayant fait savoir qu'elle ne fera pas d'offre publique pour les actions de la banque française. EssilorLuxottica a perdu 0,68% après avoir annoncé avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GrandVision, en baisse de 5,06% à la Bourse d'Amsterdam, afin d'évaluer la façon dont le groupe, qu'il souhaite acquérir, a géré son activité pendant la crise sanitaire. En hausse, UBI Banca a gagné 14,01% et pris la tête du Stoxx 600 après qu'Intesa Sanpaolo a relevé son offre d'achat de 18% sur son rival italien. Technicolor a bondi de 9,69% après que son plan de sauvegarde a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, permettant à la société de réduire son endettement.. A WALL STREET Les indices américains évoluaient en ordre dispersé à la clôture en Europe, avec un recul de 0,27% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,33% pour le S&P 500 et de 1,47% pour le Nasdaq. Les investisseurs saluent les multiples annonces sur les candidats-vaccins, qui aident à atténuer les craintes concernant la résurgence de l'épidémie aux Etats-Unis. Le Nasdaq, à forte composante technologique, profite en outre du bond de 4% d'Amazon porté des relèvements d'objectifs de cours. Microsoft, qui doit publier cette semaine ses résultats trimestriels, avance de 2%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent à l'équilibre, les espoirs sur un vaccin contre le coronavirus contrebalançant les inquiétudes concernant la résurgence des cas de coronavirus dans plusieurs pays. Le baril de Brent gaggne 0,1% à 43,18 dollars et celui du brut léger américain augmente de 0,2% à 40,67 dollars. (Édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.46%