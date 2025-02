L'Europe sous le signe de l'incertitude ; les PMI au menu

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note incertaine à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs vont prendre connaissance des indicateurs PMI préliminaires pour février qui devraient confirmer la timide reprise de l'activité européenne. D'autres statistiques figurent également au programme comme l'indice de confiance de l'Université du Michigan. La prudence reste de mise alors que les élections en Allemagne doivent se tenir ce dimanche. Au chapitre des valeurs, Air Liquide a relevé son objectif de marge opérationnelle après avoir dévoilé ses résultats annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Au titre de l'exercice 2024, Air Liquide a publié un résultat net part du groupe de 3,30 milliards d'euros, en hausse de 7,4% et un résultat opérationnel courant de 5,39 milliards d'euros, en croissance de 6,4%. Le chiffre d'affaires du spécialiste des gaz industriels atteint 27,05 milliards d'euros, en recul de 2% en données publiées. Air Liquide a annoncé relever et prolonger son ambition de marge, visant une augmentation de 200 points de base pour la période 2025-2026, soit une hausse totale de 460 points de base hors effet énergie sur 5 ans (2022-2026).

Alten

En 2024, Alten a vu son résultat net part du groupe chuter de 20,1% à 186,40 millions d'euros. Le résultat opérationnel d'activité du spécialiste de l'ingénierie et des services IT s'est élevé à 376,5 millions d'euros, soit 9,1% du chiffre d'affaires contre respectivement 382,8 millions d'euros et 9,4% en 2023. " Le ralentissement de l'activité a eu pour conséquence une légère diminution du taux d'activité ainsi qu'une moindre couverture des coûts de structure " a précisé la société.

GTT

GTT a fait état de résultats annuels meilleurs qu'attendu avec un résultat net de 347,8 millions d'euros, en progression de 72,7% et un Ebitda ajusté de 388 millions d'euros, en hausse de 65%. Le chiffre d'affaires atteint 641 millions d'euros, en croissance de 50%. La marge nette s'affiche à 54,2% contre 47,1%. Le dividende proposé s'inscrit en amélioration de 72% par rapport à 2023, à 7,50 euros par action.

Imerys

Imerys a dévoilé une perte nette annuelle de 95 millions d'euros contre un bénéfice de 51 millions d'euros un an auparavant. Le producteur de minéraux industriels a dégagé un Ebitda ajusté de 675 millions d'euros, en ligne avec les prévisions et en hausse de 1,2%. La marge d'Ebitda ajusté ressort à 18,7% contre 17,6% en 2023. Le chiffre d'affaires consolidé s'est replié de 5% à 3,6 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en février sera publié à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat (S&P) pour les secteurs manufacturier et des services en février seront connus à 9h15 avant ceux en Allemagne à 9h30 et ceux en zone euro à 10h00.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat (S&P) pour les secteurs manufacturier et des services en février seront communiqués à 15h45 avant les ventes de logements existants en janvier et l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en février à 16h00.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,0496 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé. Si Paris a légèrement progressé, Londres et Francfort ont reculé. La tentative de rebond de ce matin a tourné court en raison de la baisse de Wall Street, qui est pénalisée par les perspectives décevantes de Walmart. A Paris, les résultats de Schneider Electric et d'Eramet ont été appréciés. Carrefour a en revanche chuté en raison de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 8122,58 points et l'EuroStoxx50 a grappillé 0,03% à 5462,88 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour l'avant-dernière séance de la semaine, entre résultats d'entreprises et données macroéconomiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties supérieures aux attentes et l'indice de la Fed de Philadelphie s'affiche moins élevé que prévu. Au chapitre des valeurs, Walmart a vécu une séance particulièrement difficile dans le sillage de ses prévisions jugées trop prudentes. Le Dow Jones s'est replié de 1,01% à 44176 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,47% à 19962 points.