L'Europe signe un accord avec les Etats-Unis pour des livraisons supplémentaires de GNL

(AOF) - Les États-Unis s'efforceront de garantir, notamment en travaillant avec des partenaires internationaux, des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le marché de l'UE d'au moins 15 milliards de mètres cubes en 2022, a indiqué l'Union européenne. L'objectif des Etats-Unis et de l'Europe est de réduire la dépendance de cette dernière aux hydrocarbures russes.

Et pour ce qui est de l'avenir, les États-Unis et l'Europe assureront une demande et une offre stables pour au moins 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL américain jusqu'en 2030.

L'Europe souhaite ne plus acheter d'énergie fossile russe d'ici 2027.