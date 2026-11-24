Les principales Bourses européennes sont sur de timides variations mardi au lendemain du spectaculaire rebond de Nvidia, qui a soulagé les marchés financiers, principalement dans le secteur des nouvelles technologies, avec la réintégration de son confondateur à son poste de directeur général.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,32% à 8.072,82 points vers 08h10 GMT, après une hausse de 1,48% lundi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,01% et à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progressent chacun de 0,01%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,09% après une progression de 1,95% la veille, alors que le secteur technologique .SX8P marque désormais le pas, cédant 0,32%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance nettement dans le vert où le principal indice des valeurs technologiques a grimpé de 6,51%.

Alors que l'action Nvidia NVDA.O a bondi lundi de 31,5%, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 23 ans, avec l'annonce du retour de Jensen Huang au poste de directeur général, l'euphorie sur la "tech" s'est nettement atténuée mardi en Europe.

Les investisseurs se demandent à présent, une semaine après que des révélations sur les liaisons extraconjugales et des allégations d'atteinte à la sécurité nationale avaient coûté son poste à Jensen Huang, si ce rebond est durable.

Les analystes expliquent que, certes, le retour de Jensen Huang montre clairement à quel point le directeur général de Nvidia est devenu indispensable à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et à la tendance positive en Bourse qui a tiré les marchés mondiaux ces dernières années.

Mais les interrogations concernant le rendement de l'IA, la pérennité des dépenses des grands groupes de la tech et les valorisations élevées demeurent.

D'autres analystes soulignent que la capacité de négociation de Jensen Huang auprès Donald Trump en faveur d'un assouplissement des règles d'exportation chinoises va probablement diminuer, d'autant plus que le président américain lui a rendu service en plaidant pour sa réintégration au sein de Nvidia. Il sera sans doute difficile de voir la croissance des investissements et des bénéfices retrouver son niveau antérieur, prédisent les experts.

"L'incertitude s'est en réalité accrue quant à l'ampleur que pourraient prendre à l'avenir les restrictions à l'égard de la Chine", note Shingo Ide, chef stratège actions chez NLI Research Institute.

"Qu'il s'agisse des restrictions sur la construction de centres de données ou des contrôles à l'exportation vers la Chine, ces questions pourraient s'éterniser pendant six mois à un an. Pendant cette période, le marché risque de fluctuer au gré des déclarations des principaux responsables et des différents titres de presse", a-t-il ajouté.

Les prochains tests des marchés porteront sur les résultats et perspectives du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N , prévus après la clôture de Wall Street, tandis que la publication mercredi de l'indice PCE aux Etats-Unis, dernier indicateur majeur avant l'ultime réunion de l'année du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, permettra d'affiner la trajectoire des taux directeurs.

Aux valeurs, Sanofi SASY.PA , qui a annoncé son intention de racheter le groupe américain Insmed pour 37,6 milliards d'euros en numéraire, bondit de 4,04%.

Toujours dans la santé, Valneva VLS.PA recule de 1,41% malgré la confirmation de ses objectifs et l'annonce d'une prévision de l'amélioration de la marge brute du groupe au quatrième trimestre.

Le titre Clariane CLARI.PA bondit de 37% à la Bourse de Paris alors que HLD et Crédit Agricole Assurances ont lancé une OPA amicale à 4,60 euros par action sur le gestionnaire de maisons de retraite.

Kingfisher KGF.L cède 4,08% après avoir annoncé un léger relèvement de sa prévision de bénéfice annuel, le marché français restant faible.

Le géant britannique de la restauration collective Compass Group CPG.L gagne 3,13% après avoir confirmé son intention de transférer sa cotation principale de Londres à New York.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)