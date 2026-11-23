Les marchés actions prennent un bol d'air ce lundi grâce au rebond des fabricants de puces. A Paris, à mi-séance, le CAC 40 regagne du terrain après cinq clôtures de suite dans le rouge et une baisse de 5,27% sur la semaine. Les premiers chiffres de novembre montrent que l'activité accélère en Allemagne, et que le recul s'accentue dans l'Hexagone.

Le CAC 40 gagne 0,74%, à 7 986 points, vers 12h. L'indice a frôlé les 8 000 points un peu plus tôt dans la matinée, après avoir perdu 5,27% la semaine dernière. L'Euro Stoxx 50 avance de 1,07% et le Stoxx Europe 600 de 0,83%. Le DAX monte de 0,86% à Francfort et le FTSE 100 gagne 0,57% à Londres.

Les acheteurs reviennent sur les fabricants de puces après une semaine de ventes nourries par les doutes sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle. Malgré l'introduction spectaculaire d'Anthropic jeudi, qui a perdu elle-même 8,5 % vendredi, après avoir gagné 17 % lors de son introduction, le Nasdaq a plongé de 5,3% en fin de semaine. Le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé la semaine en correction, à plus de 10% sous leurs records de clôture.

Après les secousses d'une semaine noire, la prudence accompagne très logiquement le rebond européen du jour. Selon des notes de JPMorgan et de Goldman Sachs citées par Reuters, les fonds spéculatifs ont perdu plus de 3% la semaine dernière et ont réduit leurs positions en actions ainsi que leur recours à l'emprunt. Certains gérants ont réorienté une partie de leurs placements vers les banques et l'industrie.

L'Allemagne accélère, la France décroche

En zone euro, l'enquête PMI auprès des entreprises montre que l'activité continue de progresser à un rythme modeste. L'indice reste à 51,7 en novembre, au-dessus du seuil de 50 qui sépare croissance et recul. L'industrie accélère et compense le ralentissement des services. Derrière cette stabilité, l'Allemagne et la France suivent des trajectoires opposées. Le PMI allemand passe de 53,4 à 55, son plus haut niveau depuis mars 2022. En France, il glisse de 46,6 à 46,2, signe que l'activité se replie davantage sur fond de demande intérieure faible.

Au Royaume-Uni, l'activité privée continue de croître, mais moins vite. Le PMI composite recule de 52,9 à 52,3 en raison des services. La production industrielle, elle, accélère, grâce notamment aux commandes liées à la construction de centres de données.

Parmi les rendez-vous de la semaine, les investisseurs suivront le climat des affaires en Allemagne mardi, le PIB allemand mercredi, puis les chiffres français de croissance et d'inflation vendredi. L'évolution des prix reste particulièrement surveillée à l'approche de la prochaine décision de taux de la Banque centrale européenne.

Du côté des métaux précieux, l'or a bondi de plus de 2% lundi, après être tombé la semaine dernière à son plus bas niveau en 14 mois.

Dans l'actualité des valeurs

Concernant les sociétés, à Paris, ArcelorMittal ( 3,02%) et STMicroelectronics ( 2,53%) mènent les hausses du CAC 40, tandis qu'Euronext (-1,81%) et Dassault Systèmes (-1,21%) ferment la marche. Dans le SBF 120, Abivax ( 9,52%) efface une partie de sa chute de vendredi après avoir contesté les accusations d'un fonds sur son principal médicament en développement. Forvia ( 5,76%) et Eutelsat ( 5,05%) suivent. Eramet (-4,74%) subit le plus fort recul devant Derichebourg (-2%). L'Indonésie, où Eramet exploite du nickel, étudie un projet pour accroître la part des revenus miniers qui revient à l'Etat.

En tête du marché SRD, Casino gagne 9,86% tandis que Valerio Therapeutics y perd 8,17%.

Ailleurs en Europe, ASML prend 5,6% dans le rebond des puces. A Londres, Drax monte de 8% après avoir relevé ses prévisions annuelles. Capita plonge d'environ 55% après le départ de son directeur général, une baisse de ses prévisions de bénéfice et l'annonce d'un projet de levée de 190 millions de livres.