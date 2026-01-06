L'Europe, sauf Paris, dans le vert avant des indicateurs clés

Les principales Bourses européennes, hormis Paris, sont légèrement orientées à la hausse mardi dans le sillage de Wall Street la veille et de la clôture des places asiatiques, dans un contexte de prise de risque en ce début d'année, les investisseurs semblant faire fi des troubles au Venezuela pour privilégier les indicateurs économiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI recule de 0,19% à 8.196,17 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,50% et à Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,21%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,35%. Le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,23%, après avoir touché en séance un record à 604,12 points, soutenu par les secteurs de la santé, de l'énergie, de la finance et des ressources de base.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , un repli de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX mais une hausse de 0,04% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert.

Une tendance globalement positive sur les grands marchés mondiaux se poursuit, les principales Bourses aux Etats-Unis, au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan ayant atteint des niveaux records cette semaine, après que l'indice européen Stoxx 600 a franchi la barre des 600 points pour la première fois lundi.

Les stratèges actions de Goldman Sachs ont légèrement relevé leurs objectifs pour le Stoxx 600 et le FTSE britannique, anticipant un rendement d'environ 5% au cours des 12 prochains mois.

Ce rallye, porté par les valeurs technologiques, financières et pétrolières, intervient alors que Nicolas Maduro a plaidé lundi non coupable des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York, deux jours après son arrestation par les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à Caracas.

Le marché se concentre par ailleurs sur les données économiques. L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a décéléré à 0,7% sur un an en décembre, selon l'Insee. Les chiffres pour l'Allemagne seront connus à 13h00 GMT et ceux pour l'ensemble de la zone euro mercredi.

Les investisseurs attendent également ce mardi la publication des indices PMI sur l'activité dans les services en Europe, tandis qu'outre Atlantique le rapport officiel sur l'emploi, prévu vendredi, sera décortiqué.

Sur le plan sectoriel sur le Stoxx 600, la défense .SXPARO (+0,30%) est encore recherchée dans un contexte d'incertitude géopolitique alors que se tient ce mardi à Paris une réunion de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine en présence de hauts diplomates américains.

Le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP avance de 0,75% alors qu'une source a rapporté que l'administration Trump comptait discuter du Venezuela avec les compagnies pétrolières, dans le courant de la semaine.

Dans l'actualité des entreprises, Next NXT.L prend 3,20% après avoir fait état d'une hausse de 10,6% de ses ventes sur les neuf semaines s'achevant au 27 décembre, un résultat supérieur aux attentes. Le distributeur britannique a en outre relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la cinquième fois au cours de l'année écoulée.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)