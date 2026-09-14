L'Europe, sauf Londres, finit dans le rouge, bond du pétrole et des rendements

L'illustration montre les drapeaux américain et iranien, des barils de pétrole imprimés en 3D et un graphique boursier en hausse

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le rouge lundi et Wall Street était également ‌en baisse à la mi-séance dans un contexte de fortes tensions sur le marché obligataire, d'envolée des cours pétroliers et de mises en garde sur l'intelligence artificielle (IA).

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,76% à 8.117,78 ​points. Le Footsie britannique a avancé de 0,44%, soutenu par les valeurs liées aux hydrocarbures. Le Dax allemand a reflué de 0,60%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 1,08%, le FTSEurofirst 300 0,50% et le Stoxx 600 0,48%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,12%, le Standard & Poor's 500 de 0,33% et le Nasdaq de 0,37%. Ce dernier indice a touché en séance un creux de six semaines, à 25.992 points, les actions liées à l'IA pesant ​sur le sentiment du marché. Des sociétés américaines comme Microsoft, xAI, Anthropic ou encore OpenAI, ont appelé à un ralentissement du développement de l'IA en raison de craintes liées à la sécurité.

Cet appel à la prudence intervient alors que les investisseurs étaient déjà sur la réserve à la veille de la réunion de ​deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed). La banque centrale américaine pourrait relever mercredi ses taux directeurs de 25 ⁠points de base pour juguler une inflation des prix à la consommation (CPI), ressortie vendredi, à 3,4% sur un an en août, contre un objectif à moyen terme de 2% fixé par la Fed.

Outre la Fed, la ‌semaine en cours sera marquée par les décisions de la Banque du Japon (BoJ) et de la Banque d'Angleterre (BoE), après celles de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend les investisseurs particulièrement nerveux.

"Le sentiment d'une hausse des taux se propage aux Etats-Unis", constate Rainer Guntermann, stratégiste taux chez Commerzbank, notant que le président de la Fed, Kevin Warsh, "serait confronté à des problèmes de ​crédibilité s'il ne mettait pas en pratique ses récentes déclarations restrictives".

Sur le marché obligataire, le ‌rendement des bons du Trésor américain à dix ans a dépassé le seuil des 5%, au plus haut depuis octobre 2023, dans un contexte de pressions inflationnistes, ⁠d'inquiétudes budgétaires et d'émissions massives de titres de créances, notamment pour financer les dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA).

VALEURS EN EUROPE

Dans un contexte d'inquiétudes sur l'IA, les spécialistes français des puces comme Soitec et STMicroelectronics ont chuté respectivement de 12,82% et 6,58%, tandis qu'ailleurs en Europe, ASML, ASMI, Infineon ont décroché de 6,24% à 8,26%.

Les groupes liés aux centres de données comme Legrand et Schneider ont abandonné respectivement 6,69% et 6,54%.

GSK a gagné 4,74% à la faveur de l'annonce de résultats ⁠d'essais cliniques positifs pour deux médicaments contre le ‌cancer du poumon. Le compartiment de la santé sur le Stoxx 600 a fini sur un gain de 2,72%.

Zegona Communications s'est adjugé 3,53% en réaction à des informations de médias espagnols d'un ⁠possible rachat de Vodafone Espagne par Telefonica (+0,57%).

CHANGES

Le dollar prend 0,42% face à un panier de devises de référence alors que la baromètre Fedwatch de CME Group montre que les marchés évaluent la probabilité d'une hausse des taux de la Fed ‌mercredi à environ 90%, contre 60% la semaine dernière. Le billet vert a touché en séance un sommet depuis le 2 septembre, à 99,648 points.

"La situation dans le Golfe reste préoccupante, et des informations ⁠liées à l'IA pèsent davantage sur les marchés actions, un contexte dans lequel le dollar devrait rester soutenu", explique Francesco Pesole, stratégiste en devises chez ING.

L'euro ⁠cède 0,52%, à 1,1539 dollar, après avoir reflué en séance ‌à un plus bas d'un mois, à 1,1524.

La livre sterling s'échange à 1,3480 dollar, en baisse de 0,27%, les marchés anticipant que la BoE devrait maintenir sa politique inchangée jeudi, malgré des divergences entre ses membres.

TAUX

A la clôture des ​Bourses en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 4,967%, après un bond en séance à ‌5,0142%.

Celui du Bund allemand de même échéance a fini en hausse de près de trois points de base, à 3,5307%, après avoir progressé de plus de 16 points de base la semaine dernière, soit sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la première semaine de mars, ​juste après le début de la guerre en Iran.

Plusieurs responsables de la BCE ont fait part lundi de leurs inquiétudes quant à la hausse des prix de l'énergie, citant non seulement les prix du pétrole, mais aussi ceux du gaz et d'autres indicateurs.

Les marchés monétaires anticipent au moins une nouvelle hausse des taux de la BCE cette année et n'excluent pas deux autres relèvements d'ici février 2027.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans s'est rapproché ⁠en séance du seuil psychologique des 100 points de base, à 97,7, alors que l'incertitude demeure sur le projet de budget de la France, dont le texte doit être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 6 octobre.

PÉTROLE

Les cours pétroliers ont touché lundi leur plus haut niveau depuis 16 semaines, après que de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des attaques contre des navires au Moyen-Orient, ce qui exacerbe les craintes sur l'approvisionnement énergétique.

L'Arabie saoudite a en outre demandé le report de la réunion qui devait se tenir lundi entre les pays du Golfe et l'Iran pour discuter des moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz

Le Brent grimpe de 3,66% à 108,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) bondit de 3,73% à 103,81 dollars, après avoir gagné en séance plus de 4%, soit un sommet depuis le 19 mai.

A SUIVRE MARDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)