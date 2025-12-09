L’Europe sans direction claire avant la Fed

(AOF) - Les indices européens sont en ordre dispersé. Si le CAC 40 a débuté la journée prudemment, à la mi-séance, il s’affiche en repli de 0,33%, à 8 081 points. A l’inverse, le DAX 40 grimpe de 0,33%, à 24 135 points. Les investisseurs limitent les prises de risques avant le verdict de la Fed sur sa politique monétaire, mercredi soir. Air France-KLM chute après le lancement par son actionnaire CMA CGM d’une obligation remboursable en actions Air France-KLM. En revanche, le secteur de la défense est entouré avec la volonté de l’Allemagne de signer pour 52 milliards d’euros de commandes d’armement.

A Paris, Renault (+0,22%, à 36,84 euros) bouge peu en bourse après avoir pourtant dévoilé un partenariat stratégique historique avec Ford dans les véhicules particuliers et utilitaires. L’objectif de l’accord conclu entre les deux constructeurs automobiles est d’élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, et de permettre également de renforcer "considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

Air France-KLM (-8,66%, à 10,235 euros) est en net repli après l'annonce, par CMA CGM SA, du lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes Air France-KLM à échéance 2028, pour un montant d'environ 325 millions d'euros. Ce placement s'effectuera auprès d'investisseurs qualifiés. Dans le détail, l'offre porte initialement sur la totalité de la participation de l'émetteur dans Air France-KLM soit environ 23,1 millions d'actions représentant 8,8% du capital du groupe de transport aérien.

En Europe, Thyssenkrupp (-8,46% à 8,66 euros) recule à Francfort après la publication ce mardi matin de résultats annuels mitigés sur son exercice 2024/2025 et l'annonce de perspectives alarmantes sur le prochain. Face à des conditions de marché difficiles qui persisteront, le groupe de sidérurgie allemand anticipe une perte nette entre 400 et 800 millions d'euros. Cette probable perte comprend la mise en place de provisions pour la restructuration de sa branche acier en Europe (Steel Europe). Les ventes pourraient se replier de 2% et au mieux, progresser de seulement 1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur macro-économique n'était programmé en Europe ce matin. En revanche, aux Etats-Unis, cet après-midi, les investisseurs surveilleront à 14h15 les variations hebdomadaires de l'emploi du cabinet ADP, puis à 16h, le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,07% face au billet vert et se négocie contre 1,1644 dollar.