L'Europe sans direction claire avant la BCE

(AOF) - Après deux séances dans le vert, l'Europe boursière a fini en ordre dispersé, seuls le Dax et le Footsie britannique ayant clôturé en territoire positif. A la veille de la BCE, les tensions liées à la guerre commerciale sont toujours vives. Le secteur des semi-conducteurs, de Nvidia à ASML en passant par STMicroelectronics, a été sous pression au lendemain de nouvelles annonces de Washington. Plusieurs mastodontes de la cote parisienne - Hermès, L'Oréal et Pernod Ricard - livreront leurs comptes demain. Le CAC 40 a cédé 0,07% à 7329 points et l'EuroStoxx 50 perdu 0,09% à 4965 points.

Plus forte baisse de l’indice AEX, ASML a perdu 5,35% à 573 euros. Non seulement les prises de commandes de l’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs sont ressorties sous les attentes au premier trimestre, mais il a aussi prévenu que les droits de douane faisaient planer l’incertitude sur les perspectives 2025 et 2026. L’annonce hier soir par Nvidia que les Etats-Unis exigent désormais une licence pour l'exportation de ses processeurs H20 vers la Chine contribue également à la morosité du secteur des semi-conducteurs.

En recul de plus de 3% à l'ouverture, Edenred n'a perdu que 0,35% à 31,11 euros. Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants a enregistré des chiffres d'activité trimestriels globalement conformes aux attentes, tout en confirmant ses objectifs pour le reste de l'année. L'entreprise, dont le titre restait sur quatre séances consécutives dans le vert, a dégagé, de janvier à mars, une hausse de 5,7% de son chiffre d'affaires, à 724 millions d'euros.

Sartorius Stedim (+10,67% à 191,35 euros) a bondi après enregistré au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Ce dernier a progressé de 10,4% à taux de change constants pour atteindre 745 millions d'euros. Toutes les régions ont contribué à l'évolution positive du chiffre d'affaires : la région Amériques a enregistré une hausse de 13,8% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, tandis que la région EMEA a progressé de 8,9%. Le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a crû de 7,8%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 2,2% en mars, contre 2,3% en février, a fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,4%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,5% en mars 2025, contre 2,7% en février. Un an auparavant, il était de 2,6%.

En mars, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,6% contre 2,8% en février. Elle était attendue à 2,7%. Elle ressort à 0,3% en rythme mensuel contre 0,4% attendu et 0,4% en février. L'inflation core ressort à 3,4% sur un an et 0,5% sur un mois comme attendu par les économistes.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,2% en février contre 0,3% attendu. Ils avaient progressé de 0,3% le mois précédent.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 40 en avril contre un consensus de 38. Il était ressorti à 39 en mars.

En rythme mensuel, la production industrielle a diminué de 0,3% en mars après une hausse de 0,8% en février. Elle était anticipée en baisse de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 78,2% à 77,8% entre février et mars. Il était attendu à 78%.

A la clôture, l'euro progresse de 0,76% à 1,1372 dollar.