Les marchés actions européens ont nettement rebondi en l'absence de Wall Street, fermée ce jeudi. Les investisseurs ont été rassurés par l'annonce de droits de douane américains finalement moins lourds que redouté. La tendance a également été soutenue par le sursaut des valeurs technologiques américaines la veille, après la clôture. Le Nasdaq avait terminé sur un repli de 0,62%, après une perte de plus de 4% en séance.

A Paris, le CAC 40 a gagné 1,61% à 8 108,74 points. De leur côté, Londres, Francfort et Amsterdam ont avancé respectivement de 1,75%, 2,14% et 1,86%.

Un projet douanier encore en discussion

Sur le front commercial, l'administration Trump envisage d'appliquer un tarif douanier de 15% incluant les taxes déjà en vigueur. C'est le taux similaire que celui de l'accord conclu l'an dernier entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Le projet reste toutefois en discussion et certains produits devraient en être exemptés.

De plus, Washington envisage notamment des droits supplémentaires de 20% sur les produits chinois. Ces mesures, encore soumises à une consultation publique, pourraient être finalisées dès la fin janvier.

L'administration Trump a dévoilé hier de nouveaux droits de douane contre 14 de ses grands partenaires commerciaux. Elle justifie ces mesures par la lutte contre les surcapacités industrielles structurelles.

"Selon nous, les taux de droits de douane proposés relèvent davantage de l'effet d'annonce que d'une véritable escalade. La plupart des taux proposés ne feraient qu'entériner des accords existants, les secteurs clés sont exemptés et rien n'entrerait en vigueur avant janvier", a commenté Andrew Jackson, responsable des investissements chez Vontobel.

Le pétrole toujours en hausse

Outre les taxes américaines, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Sur le front militaire, la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, qui combat les Houthis au Yémen, a affirmé ce jeudi que le mouvement pro-iranien avait frappé une raffinerie à Jazan, dans le sud du royaume.

De son côté, le Koweït a fait savoir aujourd'hui que quatre personnes ont été blessés après l'interception de drones dans une attaque attribuée à Téhéran.

Dans ce contexte géopolitique toujours très tendu, les cours du pétrole continuent de progresser. Après 17h45, le Brent gagne 1,768% à 96,25 USD. De son côté, le WTI avance de 1,17% à 84,95 USD.

D'ailleurs au sujet de l'or noir, l'Opep pourrait reconduire ses objectifs actuels de production pétrolière lors de sa réunion dimanche, ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier, alors que la guerre en Iran continue de perturber les exportations des membres du groupe au Moyen-Orient. Le cabinet d'analyse pétrolière Rapidan privilégie de son côté le scénario du statu quo, même si aucune décision n'a encore été arrêtée.

En coulisses, certains pays tenteraient toutefois de faire bouger les lignes. "Le Kazakhstan emboîte le pas à l'Irak, qui faisait déjà pression hier sur l'Arabie saoudite, en demandant une réévaluation de ses capacités de production, dans l'objectif d'obtenir des quotas de production plus élevés à l'avenir", indique Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

BCE : un favori pour succéder à Christine Lagarde

The Financial Times rapporte que Pablo Hernández de Cos devrait être choisi comme prochain président de la BCE et ainsi succéder à Christine Lagarde en février prochain. Le média britannique explique que cet économiste espagnol disposerait désormais du soutien d'une majorité d'Etats membres de la zone euro pour prendre la tête de l'institution monétaire francfortoise, après que le gouvernement néerlandais a décidé de soutenir sa candidature.

Eutelsat bon dernier du SBF 120

Côté valeurs, Eutelsat a poursuivi sa glissade à la Bourse de Paris. Déjà en repli de 3,4% hier, le titre de l'opérateur satellitaire français a abandonné de nouveau 1,60% ce jeudi, accusant la plus forte baisse du SBF 120. En cause, une dégradation de Deutsche Bank, qui abaisse sa recommandation de "conserver" à "vendre" et ramène son objectif de cours de 2,10 à 1,30 EUR. Si le courtier voit d'un bon oeil le soutien de l'Europe au développement d'un réseau satellitaire souverain, dont bénéficient Eutelsat et son concurrent SES, il s'inquiète des besoins de financement du groupe à moyen terme.

Accor a gagné 1,24% à la faveur d'une note favorable de Citi. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe hôtelier. L'objectif de cours reste fixé à 64 euros, pour un potentiel de hausse de 30,4%, auquel s'ajoute un rendement du dividende attendu de 3,1%. Citi indique avoir apporté "quelques ajustements mineurs" à leur modèle afin de tenir compte des résultats du 3e trimestre de Huazhu, partenaire d'Accor en Chine, ainsi que de l'évolution des taux de change. Le broker relève ainsi marginalement ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2027 et 2028, à respectivement 2,86 euros (contre 2,84 EUR précédemment) et 3,58 EUR (contre 3,55 EUR).

En outre, 2CRSi a bondi de près de 27% après avoir annoncé d'un carnet de commandes fermes dépassant les 460 millions de dollars. Le fabricant strasbourgeois de serveurs haute performance en réserve le détail jusqu'à la fin de ses vérifications au regard des nouvelles règles américaines sur l'exportation de puces avancées.

Bayer ( 4,22%) a enregistre l'une des plus fortes hausses du Dax, soutenu par un avis positif des analystes de Berenberg et par un regain d'activité sur le front des accords de licence. Ces analystes de la banque allemande ont relevé leur recommandation sur le titre à l'achat. Dans une note publiée dans la matinée, les analystes évoquent l'essoufflement de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA, un phénomène qui pourrait selon eux relancer l'attractivité du secteur pharmaceutique, comme l'illustre de leur point de vue la revalorisation boursière opérée par Sanofi. Le marché salue également la signature d'un partenariat de 3,25 MdsUSD avec le chinois Hansoh Pharma.

Par ailleurs, le titre Swatch Group ( 4,91%) a évolué en nette hausse ce jeudi à la Bourse de Zurich, signant la plus forte hausse du SMIM. Le titre a été soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation sur la valeur en raison d'une amélioration conjoncturelle de l'activité.