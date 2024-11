L'Europe retient son souffle avant l'élection US

(AOF) - Dans le vert à la mi-séance, les indices européens ont terminé en repli à l’exception du Foostie 100, à la veille de l’élection présidentielle américaine. En Europe, les PMI sont ressortis en ligne avec les attentes en octobre et signalent toujours une contraction du secteur manufacturier. A Paris, Schneider Electric a accusé le plus fort recul de l'indice CAC 40 après l'annonce du départ surprise de son directeur général Peter Herweck. Le CAC 40 a perdu 0,5% à 7371,71 points tandis que l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,42% à 4857,22 points.

En Europe, Ryanair a affiché une hausse de 0,21% à 1 460 pence à la bourse de Londres après ses résultats comptant pour le premier semestre. La compagnie irlandaise à bas coût a annoncé une chute de 18% de son bénéfice net à 1,79 milliard d'euros contre 2,18 milliards il y a un an, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 8,69 milliards. Ryanair souligne que le trafic a augmenté de 9% sur la période pour atteindre le chiffre record de 115,3 millions de passagers, et ce malgré des retards persistants de la part de son fournisseur Boeing.

Schneider Electric (-2,33% à 234,30 euros) a accusé le plus fort recul de l'indice CAC 40 après l'annonce du départ surprise de son directeur général Peter Herweck en poste depuis 18 mois sur fond de divergences dans la mise en œuvre de la feuille de route de la société. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Olivier Blum "pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et engager la prochaine phase de son développement", précise un communiqué de presse du spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes.

Ose Immunotherapeutics (+4,88% à 10,74 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après l'annonce aujourd'hui des résultats positifs de la phase d'induction de CoTikiS, l'étude de phase 2 randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, avec Lusvertikimab (OSE-127). Elle démontre "une forte efficacité et un profil de sécurité favorable" dans la rectocolite hémorragique active (RCH) modérée à sévère, une maladie inflammatoire chronique récidivante et invalidante de l'intestin.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 44,5 en octobre comme attendu après 44,6 en septembre, a indiqué S&P Global.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 46 en octobre contre un consensus de 45,9, a indiqué S&P Global. Il était de 45 en septembre.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs s'établit à -12,8 pour le mois d'octobre en zone euro contre une anticipation de -12,7, signe que les investisseurs sont plus pessimistes qu'attendu. Il s'élevait à -13,8 au mois de septembre.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 43 en octobre contre un consensus de 42,6, a indiqué S&P Global. Il était de 40,6 en septembre.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,5% en septembre aux Etats-Unis après une baisse de 0,8% en août. Un repli de 0,4% était anticipé par les économistes.

A la clôture, l'euro gagne 0,44% à 1,0882 dollar.