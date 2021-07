L'Europe reste en tête sur les ETF ESG

La mise à jour a révélé que les actifs sous gestion des ETF ESG ont augmenté de 27% au cours du premier trimestre 2021.

La mise à jour de l'enquête, qui a interrogé plus de 370 investisseurs gérant plus de 345 milliards de dollars d'actifs en ETF, inclut les nouveaux classements des émetteurs d'ETF et des fournisseurs d'indices, ainsi que de nouveaux commentaires et analyses sur l'activité du marché des ETF thématiques, ESG et actifs. La mise à jour a révélé que les actifs sous gestion des ETF ESG ont augmenté de 27% au cours du premier trimestre 2021, avec des entrées de flux de plus de 54 milliards de dollars dans le monde. Cette hausse est plus prononcée dans la région EMEA qu'en Amérique, avec respectivement +30% et +23% de croissance des actifs sur le premier trimestre. L'Europe est rarement devant l'Amérique dans l'industrie des ETF cependant, en termes d'ESG, l'Europe représente 63% du marché ESG en termes d'actifs et a attiré 68% des flux ESG mondiaux sur le premier trimestre 2021.

Pour plus d'informations sur les ETF ESG, visitez : https://www.trackinsight.com/global-etf-survey-2021/

