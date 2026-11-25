Les principales Bourses européennes reprennent du terrain ce mercredi. A Paris, le luxe soutient le CAC 40, tandis que les valeurs technologiques restent sous pression. Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine à 14h30.

Paris mène le rebond. Après une clôture quasi stable mardi, le CAC 40 gagne 0,83%, à 8 107 points peu avant 10h30 ce mercredi. Londres avance de 0,34% tandis que Francfort cède 0,13%. De son côté, l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,14%.

Les fabricants de puces restent à la traîne en Europe après le recul des valeurs technologiques à Wall Street. Lundi, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia avait ravivé l'intérêt pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle. L'élan est vite retombé. Mardi, le Nasdaq Composite a perdu 1,48%. Interrogé par Reuters, Gene Goldman, directeur des investissements de Cetera Financial Group, estime qu'après une telle hausse, il était prévisible que certains investisseurs revendent leurs actions pour empocher leurs gains.

Une hausse des taux déjà attendue en décembre

Aux Etats-Unis, l'après-midi s'annonce chargé. A 14h30, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix PCE, suivi de près par la Réserve fédérale. Les économistes tablent sur une inflation de 3,2% sur un an en octobre, hors alimentation et énergie, après 3,1% en septembre. La deuxième estimation du PIB du troisième trimestre paraîtra au même moment, avec les revenus et les dépenses des ménages, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Les investisseurs anticipent déjà une hausse des taux de la Fed en décembre, observe Natalia Lojevsky, de CIFC Asset Management, dans des propos rapportés par le Wall Street Journal. A ses yeux, il faudrait plusieurs chiffres d'inflation plus faibles pour que la banque centrale change de cap en 2027.

L'après-midi se poursuivra avec les ventes de logements neufs à 16 h, puis les chiffres des stocks américains de pétrole brut à 16h30. A 20 h, la Fed publiera son Livre beige, qui dresse un état des lieux de l'activité économique dans les régions américaines.

En Europe, les chiffres de la matinée sont mitigés. L'indice de confiance des ménages français est conforme aux attentes. Il remonte à 82 en novembre, encore loin de sa moyenne de longue période de 100. En Allemagne, Destatis a ramené son estimation de la croissance du troisième trimestre de 0,2% à 0,1%. A ces chiffres s'ajoute l'incertitude commerciale. Selon Reuters, Washington s'apprête à publier les conclusions d'une enquête sur les surcapacités industrielles qui vise notamment l'Union européenne et la Chine et pourrait déboucher sur de nouveaux droits de douane.

Des valeurs en mouvement

Du côté des sociétés, Rémy Cointreau bondit de 10,80% après des résultats semestriels meilleurs que prévu. Les économies et l'amélioration des ventes de cognac en Chine ont aidé le groupe à relever son objectif de marge. LVMH gagne 2,94% et Pernod Ricard 2,06%.

Les projets de rachat animent aussi la cote parisienne. Bureau Veritas grimpe de 6,70% après des informations de Bloomberg selon lesquelles le fonds Advent International étudie une offre. Sanofi avance encore de 3,80%, après avoir gagné 9,76% mardi à l'annonce de son accord pour racheter Insmed et se renforcer dans les maladies respiratoires.

Parmi les baisses, Prosus cède 3,65% après des résultats marqués par le coût de ses investissements dans la livraison de repas. Eramet perd 3,51% au dernier jour de négociation des droits liés à son augmentation de capital. Dans les semi-conducteurs, STMicroelectronics recule de 1,09%, Infineon de 2% et ASML de 1,8%, dans le sillage de Nvidia, qui a perdu 5,9% mardi.