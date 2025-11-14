L'Europe recule : le CAC 40 sous les 8200 points, la baisse des taux de la Fed incertaine

(AOF) - Les indices européens se sont repliés après une nouvelle salve de résultats d'entreprises et l'incertitude sur l'assouplissement monétaire de la Fed. Edmond de Rothschild AM affirme que les investisseurs ont revu à la baisse leurs anticipations, la probabilité d'une baisse de taux à la réunion de décembre n'est plus que de 49,5%. Côté valeurs, Alstom a figuré parmi les plus fortes hausses du SBF 120 grâce à sa prévision relevée de croissance organique du chiffre d'affaires. Le CAC 40 a cédé 0,76% et est retombé sous les 8200 points (8170). L'Eurostoxx 50 a perdu 0,83%, à 5695 points.

En Europe, bondissant de 4,77%, à 169,20 francs suisses, Richemont a occupé de loin la première place du SMI grâce à des résultats au premier semestre 2025 dépassant les attentes. Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le fabricant suisse de produits de luxe a surtout vu ses ventes s'accélérer au second trimestre grâce à une croissance à deux chiffres dans toutes les régions : +14% à taux de change constants. Sur ce semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 10,6 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Il était attendu à 10,38 milliards d'euros.

A Paris, grimpant de 4,13%, à 23,69 euros, Alstom a enregistré une des plus fortes hausses du SBF 120 au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026. Cette performance supérieure aux attentes s'accompagne du relèvement de son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires. "La forte croissance des ventes sur l'ensemble des lignes de produits démontre notre capacité à accélérer l'exécution de notre carnet de commandes et à dépasser nos prévisions initiales de croissance pour l'exercice", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.

Vallourec (+1,03% à 16,66 euros) a affiché l'une des rares progressions du SBF 120. Le fabricant de tubes sans soudure en acier bénéficie de la publication de résultats solides au troisième trimestre dépassant les attentes. Sa marge d'exploitation atteint les 23,1%, soit son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2024, contre 18,8% un an plus tôt. "Avec ce trimestre, Vallourec affiche sur trois années consécutives une marge brute d'exploitation du groupe d'environ 20% et une génération de trésorerie totale positive", s'est félicité Philippe Guillemot, directeur général du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

En octobre, l'indice des prix à la consommation est en légère hausse de 0,1 % sur un mois, après ‑1,0 % en septembre, indique l'Insee ce vendredi. Cette légère hausse des prix s'explique d'abord par le rebond des prix des services (+0,2 % après ‑1,9 %) causé par la hausse saisonnière de ceux du transport aérien (+14,7 % après ‑27,5 %). Les prix des produits manufacturés (+0,2 % après +0,4 %) contribuent également à la hausse d'ensemble mais dans une moindre mesure.

En octobre 2025, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, poursuit sa baisse (-1,0 % après -3,2 % en septembre) après le sommet historique atteint en août, indique l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent de baisser (-2,3 % après -4,5 %) et les créations d'entreprises individuelles classiques se replient (-2,1 % après +1,1 %), tandis que les créations de sociétés rebondissent (+2,7 % après -1,5 %).

La zone euro a affiché un excédent de 19,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en septembre 2025, contre un excédent de 12,9 milliards d'euros en septembre 2024, selon les premières estimations d'Eurostat.

Au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance de la zone euro est conforme aux attentes. Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.

Vers 17h45, l'euro cède 0,15% à 1,1620 dollar.