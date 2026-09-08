 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe recule, la hausse du prix du pétrole ravive les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 11:02
Ajouter Boursorama à vos sources

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge dans les premiers échanges, ‌plombées par les tensions géopolitiques après des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, des sites énergétiques ayant notamment été touchés, ce qui fait grimper les cours pétroliers.

À ​Paris, le CAC 40 perd 0,41% à 8.273,61 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne de 0,10% et à Francfort, le Dax cède 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,30% et le FTSEurofirst 300 de 0,29%. Le Stoxx 600 reflue de 0,20%, pénalisé principalement par le recul des compartiments de la santé (-1,21%) et ​de la consommation (-0,62%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,76% pour le Dow Jones, un repli de 0,25% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq devrait grappiller 0,15%.

Les marchés américains ​étaient fermés lundi pour un jour férié lié à la fête du Travail. ⁠Les investisseurs attendent outre Atlantique principalement l'indice mensuel des prix à la production (PPI), prévu jeudi, et celui des prix à la consommation (CPI) qui sera ‌publié vendredi, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ce contexte d'attentisme ne favorise pas la prise de risque alors que sur le plan géopolitique, l'activité a été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques d'Arabie saoudite, premier ​exportateur mondial de pétrole, à la suite d'attaques des Houthis ‌du Yémen qui ont en outre fait 73 blessés, selon les autorités saoudiennes.

Parallèlement, l'Iran a menacé mardi les Etats-Unis ⁠de "guerre économique" et a affirmé avoir tiré un missile sophistiqué sur des navires de guerre américains.

Vers 07h10 GMT, le Brent, cours de référence du brut, avance de 1,68% à 98,66 dollars, s'approchant de nouveau de la barre des 100 dollars, ce qui pourrait raviver les craintes inflationnistes.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et un ⁠relèvement de ses coûts d'emprunt ‌est quasiment acquis, tout comme ceux de la Fed et de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine.

Aux valeurs, en France, Rubis ⁠bondit de 4,60% à la faveur du relèvement de son objectif annuel de résultat opérationnel, tandis que BIC recule de 1,34% après avoir dit anticiper un taux ‌de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030.

Poste Italiane recule de 0,36% après avoir relevé la partie ⁠en numéraire de son offre de rachat de Telecom Italia (+2,27%), améliorant ainsi les conditions pour les actionnaires alors ⁠qu'elle cherche à prendre le contrôle de ‌l'ancien monopole téléphonique italien.

Le fabricant néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces ASML est dans le vert après avoir annoncé son intention de collaborer avec ses clients ​afin de produire ses équipements les plus avancés pour le développement de puces destinées aux ‌grands centres de données.

Dans le secteur de l'IA, Mistral a levé trois milliards d'euros, sur la base d'une valorisation d'environ 21 milliards d'euros, soit la plus importante levée de fonds en ​capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne non cotée. Le secteur technologique européen recule cependant de 0,57%.

Novartis chute de 8,80%, le groupe pharmaceutique suisse ayant annoncé qu'une étude de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé. Il s'agit du ⁠deuxième revers en une semaine pour le groupe, qui avait vu lundi son action chuter de 3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie. Son compatriote Sandoz progresse de 3,63% après avoir dit viser un plus que doublement de ses ventes nettes entre 2025 et 2035, à l'occasion d'une journée investisseurs où il a présenté sa nouvelle stratégie Bio100 tournée vers les biosimilaires.

A Londres, Computacenter monte de 3,48%, après avoir touché en séance un record, alors que le fournisseur britannique de services technologiques prévoit un bénéfice avant impôt annuel supérieur aux attentes du marché.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution ​de Sudeshna Ghoshal à Bangalore; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
98,39 USD Ice Europ +1,11%
Pétrole WTI
93,78 USD Ice Europ +1,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11:18

    recule, craint, se divise mais On est les meilleurs

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les résultats des élèves français à l'enquête internationale Pisa de 2025 sont les plus bas jamais mesurés depuis la création de ce classement en 2000, mais la France se maintient dans la moyenne des pays de l'OCDE dans les trois matières évaluées ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Enquête Pisa: face aux résultats préoccupants de la France, Geffray cible le collège
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:32 

    Les résultats des élèves français à l'enquête internationale Pisa de 2025 sont les plus bas jamais mesurés, mais restent dans la moyenne des pays de l'OCDE. Un constat "préoccupant" selon le ministre de l'Education, qui estime que le collège doit être le "grand ... Lire la suite

  • Les bureaux vides d'une salle de cours à Téhéran, le 11 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Les rêves brisés d'étudiants iraniens, confrontés aux sanctions américaines
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:31 

    Ce devait être la première étape vers une nouvelle vie : Iranienne, Nikki devait valider un test d'anglais pour entamer des études de psychologie dans une université européenne, mais l'examen prévu fin septembre a été suspendu à cause des nouvelles sanctions américaines. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:07 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC

  • Des policiers devant l'entrée du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer après le vol de quatre oeuvres d'art, le 8 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )
    Deux tableaux dérobés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer pour plusieurs millions d'euros
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:04 

    Deux voleurs sont parvenus à s'introduire à l'aube mardi dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et à dérober quatre œuvres, dont deux ont été retrouvées dans le parc après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0775 +10,71%
CAC 40
8 295,24 -0,13%
Pétrole Brent
98,4 +1,12%
HAFFNER ENERGY
0,612 -8,38%
SOITEC
139,5 -2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank