L'Europe recule, la hausse du prix du pétrole ravive les craintes d'inflation

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge dans les premiers échanges, plombées par les tensions géopolitiques après des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, des sites énergétiques ayant notamment été touchés, ce qui fait grimper les cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,41% à 8.273,61 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonne de 0,10% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,30% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,20%, pénalisé principalement par le recul des compartiments de la santé (-1,21%) et de la consommation (-0,62%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , un repli de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait grappiller 0,15%.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour un jour férié lié à la fête du Travail. Les investisseurs attendent outre Atlantique principalement l'indice mensuel des prix à la production (PPI), prévu jeudi, et celui des prix à la consommation (CPI) qui sera publié vendredi, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ce contexte d'attentisme ne favorise pas la prise de risque alors que sur le plan géopolitique, l'activité a été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, à la suite d'attaques des Houthis du Yémen qui ont en outre fait 73 blessés, selon les autorités saoudiennes.

Parallèlement, l'Iran a menacé mardi les Etats-Unis de "guerre économique" et a affirmé avoir tiré un missile sophistiqué sur des navires de guerre américains.

Vers 07h10 GMT, le Brent LCOc1 , cours de référence du brut, avance de 1,68% à 98,66 dollars, s'approchant de nouveau de la barre des 100 dollars, ce qui pourrait raviver les craintes inflationnistes.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et un relèvement de ses coûts d'emprunt est quasiment acquis, tout comme ceux de la Fed et de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine.

Aux valeurs, en France, Rubis RUBF.PA bondit de 4,60% à la faveur du relèvement de son objectif annuel de résultat opérationnel, tandis que BIC BICP.PA recule de 1,34% après avoir dit anticiper un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030.

Poste Italiane PST.MI recule de 0,36% après avoir relevé la partie en numéraire de son offre de rachat de Telecom Italia

TLIT.MI (+2,27%), améliorant ainsi les conditions pour les actionnaires alors qu'elle cherche à prendre le contrôle de l'ancien monopole téléphonique italien.

Le fabricant néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS est dans le vert après avoir annoncé son intention de collaborer avec ses clients afin de produire ses équipements les plus avancés pour le développement de puces destinées aux grands centres de données.

Dans le secteur de l'IA, Mistral a levé trois milliards d'euros, sur la base d'une valorisation d'environ 21 milliards d'euros, soit la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne non cotée. Le secteur technologique européen .SX8P recule cependant de 0,57%.

Novartis NOVN.S chute de 8,80%, le groupe pharmaceutique suisse ayant annoncé qu'une étude de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé. Il s'agit du deuxième revers en une semaine pour le groupe, qui avait vu lundi son action chuter de 3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie. Son compatriote Sandoz SDZ.S progresse de 3,63% après avoir dit viser un plus que doublement de ses ventes nettes entre 2025 et 2035, à l'occasion d'une journée investisseurs où il a présenté sa nouvelle stratégie Bio100 tournée vers les biosimilaires.

A Londres, Computacenter CCC.L monte de 3,48%, après avoir touché en séance un record, alors que le fournisseur britannique de services technologiques prévoit un bénéfice avant impôt annuel supérieur aux attentes du marché.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sudeshna Ghoshal à Bangalore; édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|