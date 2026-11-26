Illustration représentant le logo d'Euronext

par Diana Mandia

26 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes rebondissent jeudi à mi-séance, le jour férié à Wall Street ‌à l'occasion de la fête de Thanksgiving reléguant au second plan les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que les nouveaux droits de douane américains annoncés la veille n'ont pas eu ​d'impact significatif. À Paris, le CAC 40 gagne 1,78% à 8.122,43 points vers 11h42 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,88% et à Londres, le FTSE 100 progresse de 1,54%.

L'indice EuroStoxx 50 s'octroie 1,95%, le FTSEurofirst 300 1,57% et le Stoxx 600 1,60%.

Tous les secteurs de l'indice paneuropéen évoluent dans le vert jeudi, les actions se redressant après deux séances de pertes, alors que ​les doutes quant à la capacité du secteur de l'IA à générer des bénéfices à la hauteur de ses investissements colossaux se sont intensifiés ces derniers jours, alimentés en outre par le scandale lié au départ puis au retour de Jensen ​Huang chez Nvidia.

Le Stoxx 600 affiche une hausse de 7,3% cette année, contre une progression ⁠de 4,9% pour son équivalent américain S&P 500.

"Ce qui fait vraiment la différence cette fois-ci, c'est que le sentiment vis-à-vis de l'IA est très faible aux États-Unis, ce ‌qui pèse sur leur marché, et c'est la raison pour laquelle nous enregistrons de meilleurs résultats", estime Michael Field, stratège chez Morningstar.

Le Nasdaq, l'indice américain à forte composante technologique, a abandonné à un moment donné plus de 4% la veille, avant de réduire ses pertes, dans un contexte également ​marqué par les anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt du fait ‌de l'inflation élevée et la résurgence des tensions commerciales.

Donald Trump a annoncé mercredi une nouvelle salve de droits de douane ciblant ⁠14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine, le Japon et l'Union européenne (UE), mais cette initiative du locataire de la Maison blanche n'a pas suscité de grande panique, les analystes soulignant que ces mesures ne dépasseront pas les niveaux convenus dans le cadre d'accords précédents.

Washington risque toutefois d'aggraver ses relations commerciales avec Pékin en faisant de ce dernier sa cible principale dans ⁠sa stratégie visant à réorganiser le ‌commerce mondial.

De retour sur le Vieux Continent, les investisseurs suivent de près la réunion extraordinaire du Conseil européen, au cours de laquelle les dirigeants de ⁠l'Union européenne (UE) échangeront sur le projet de budget pluriannuel pour la période 2028-2034, avec les fonds alloués à la politique agricole commune (PAC) comme l'un des sujets les plus épineux.

Les opérateurs sont ‌également attentifs aux négociations pour le renouvellement de la direction de la Banque centrale européenne (BCE), autre point essentiel de la réunion, l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos ⁠étant donné comme favori pour succéder à Christine Lagarde lors de son départ en février 2027.

L'institut basé à Francfort publiera par ⁠ailleurs à 12h30 GMT le compte-rendu de sa ‌réunion d'octobre, au cours de laquelle il a maintenu inchangés ses taux d'intérêt de référence, sans exclure une hausse des coûts d'emprunt en décembre.

VALEURS EN EUROPE

La technologie reprend des couleurs, avec ​un gain de 2,37% pour son compartiment, porté par des hausses de 2,9% à 6% pour ‌les groupes de puces Soitec, STMicroelectronics ou ASML, qui avaient souffert la veille.

Les valeurs minières rebondissent également (+3,4%), dans le sillage d'un rebond des cours du cuivre. Les banques avancent quant à elles de 2,42%.

Côté baisse, à ​Paris, Eutelsat cède 1,9% après un abaissement de la recommandation de Deutsche Bank sur le titre de l'opérateur de satellites.

TAUX

Les rendements obligataires de référence dans la zone euro progressent après quatre séances consécutives en repli, le rebond des marchés incitant les investisseurs à réduire leur demande d'actifs refuges. Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 3,3 points de base à ⁠3,2517%, tandis que celui du titre à deux ans avance de 5 points de base à 3,0664%.

Le marché obligataire américain est fermé jeudi.

CHANGES Le dollar s'affermit de 0,12% face à un panier de devises de référence et se négocie juste en dessous de ses sommets de cette année.

L'euro perd 0,03% à 1,0968 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie saoudite et qu'au moins deux navires ont heurté des mines iraniennes dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 0,79% à 95,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,23% à 84,71 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 26 ​NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)