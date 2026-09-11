L'Europe rebondit malgré le ton ferme de la BCE, Wall Street attentive à l'inflation

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes rebondissent vendredi à mi-séance, les actions regagnant un peu de terrain ‌au lendemain d'une nouvelle flambée des rendements obligataires, dans un contexte de craintes d'un resserrement monétaire plus agressif de la part des banques centrales face à l'inflation.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, dont la publication est prévue à 12h30 GMT et ​qui constituent l'indicateur le plus attendu de cette semaine, pourraient encore peser sur la tendance. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,56% pour le Nasdaq.À Paris, le CAC 40 gagne 0,61% à 8.166,12 points vers 11h23 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,62% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,69%, le FTSEurofirst 300 0,56% et le Stoxx 600 0,56%.

Les marchés d'actions maintiennent une tendance plus positive, ​en partie grâce à la baisse des prix du pétrole après plusieurs séances de hausse fulgurante, mais l'ambiance reste électrique, les responsables de la politique monétaire, et en particulier ceux de la Banque centrale européenne (BCE), durcissant clairement le ton dans leur lutte contre l'inflation provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

L'institut basé à Francfort a, comme prévu, relevé jeudi ses taux ​directeurs pour la deuxième fois cette année, soulignant que la guerre entre les États-Unis et l'Iran pourrait maintenir l'inflation au-dessus de ⁠l'objectif de 2% pendant une période prolongée.

Les marchés ont immédiatement renforcé les anticipations concernant le resserrement monétaire prévu dans la zone euro et s'attendent désormais à ce que la BCE relève ses taux à trois reprises d'ici mars prochain, puis ‌une quatrième fois d'ici juin. Selon des sources, les responsables de la BCE pourraient prendre de nouvelles mesures dès le mois prochain.

Les rendements obligataires, déjà sous pression en raison des menaces inflationnistes antérieures et de la dette publique élevée des grandes économies, ont encore augmenté jeudi, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

Ils n'affichent que de légères hausses vendredi, alors que les investisseurs attendent la publication de l'indice américain des ​prix à la consommation à 12h30 GMT, qui pourrait à son tour être déterminant pour la décision ‌de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

Jeudi, la progression des prix à la production américains, qui constituent un indicateur avancé de l'inflation, a déjà renforcé les anticipations ⁠d'une hausse des taux aux Etats-Unis, alors qu'auparavant celles-ci étaient presque à égalité avec le scénario d'un statu quo.

Les analystes de JPMorgan s'attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année face à l'inflation persistante.

"La semaine s'achève dans un climat chaotique, confus et très incertain, les tensions croissantes en mer Rouge semblant faire pencher la balance en faveur des cours du pétrole et des risques d'inflation", observe Marc Ostwald, chef économiste chez ADM Investor Services.

Les Houthis, ⁠mouvement soutenu par l'Iran contrôlant une partie du Yémen, ‌ont atteint vendredi la ville de Dubab, située sur le détroit du Bab el-Mandeb, et l'île de Perim, située à l'embouchure de cet axe vital, ont déclaré des sources à Reuters. Cette avancée permettrait au ⁠groupe de faire un pas de plus vers le contrôle du détroit, un jour après la conquête de la ville historique de Mokha, sur la mer Rouge. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le titre Oracle bondit de près de 7% en avant-Bourse après avoir dépassé ‌les prévisions lors de la publication de ses résultats trimestriels jeudi soir, ce qui a rassuré les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l'IA.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Alstom prend 1,19% après avoir signé avec TransPennine Express ⁠des contrats d'une valeur de 1,2 milliard d'euros.

A Milan, Avio gagne plus de 6%, le fabricant italien de fusées ayant annoncé jeudi que son résultat opérationnel ajusté du premier ⁠semestre avait progressé de 7,3% sur un an.

TAUX

La hausse des rendements ‌obligataires de la zone euro s'est quelque peu calmée vendredi, ce qui n'empêche pas le marché mondial de la dette souveraine d'être sur le point de connaître sa pire semaine depuis le début de la guerre en Iran.

Le rendement du Bund allemand à dix ​ans avance de 1 point de base à 3,5066% après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis 2011, tandis que celui du ‌titre à deux ans perd près de 2 points de base à 3,1622%. Ce dernier a pris près de 23 points de base cette semaine, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis la première semaine de la guerre, début mars.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans grappille 0,6 point ​de base à 4,4322% et celui de l'obligation à 30 ans ressort à 5,12%, à un pic depuis 2003.

Le "spread", ou l'écart entre les rendements des obligations françaises et allemandes à 10 ans, évolue quant à lui à son plus haut niveau depuis 2012, à plus de 92 points de base.

L'économie française inquiète particulièrement les marchés. Le gouvernement a abaissé vendredi pour la troisième fois cette année sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,5% contre 0,7% en juillet.

Emmanuel Moulin, le gouverneur de la Banque de France (BdF), a ⁠dit que le gouvernement devait agir pour réduire le déficit public du pays.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,9465%, après avoir touché jeudi un pic de près de trois ans, près de 5%. Le deux ans prend 1,6 point de base à 4,5661%.

CHANGES Le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence en attendant les données sur l'inflation, tandis que l'euro cède 0,16% pour s'établir à 1,1591 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent vendredi, le Financial Times ayant rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire avec l'Iran afin de réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Ils affichent tout de même une hausse de plus de 7% sur la semaine, sur fond de craintes d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement.

Le Brent perd 3,75% à 103,59 dollars le baril après avoir grimpé à 109,97 dollars la veille, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,36% à 99,04 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation août

- sur un mois 0,4% 0,1%

- ​sur un an 3,4% 3,4%

USA 14h00 Moral des ménages septembre 51,0 51,7

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)