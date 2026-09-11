L'Europe rebondit, mais les inquiétudes demeurent

Les places européennes ont terminé la séance de vendredi sur de belles hausses, soutenues à la fois par des achats à bon compte, mais aussi par la levée des incertitudes sur les intentions de la Fed. Il est fortement probable que la Réserve fédérale américaine relèvera ses taux la semaine prochaine.

Le CAC 40 a progressé de 0,78%, à 8 179,77 points. En revanche, sur l'ensemble de la semaine il a perdu 1,20%, enchaînant un cinquième exercice hebdomadaire de repli depuis ses plus hauts historiques touchés début août. Sur ces cinq semaines, il s'est affaissé de 6,14%.

De son côté, le DAX 40 à Francfort a repris 0,77%, et le FTSE 100 à Londres s'est adjugé 0,35%.

Les dernières séances ont été marquées, et surtout pénalisées, par le net rebond des cours de l'or noir qui ont repris pas loin de 10% sur les cinq derniers jours. Ce vendredi, une accalmie a été observée. Au moment de la clôture en Europe, le WTI coté à New York reculait de 4,65%, à 99,38 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cédait 3,90%, à 104,68 dollars.

Les tensions au Moyen-Orient se sont poursuivies et continuent de pénaliser le transit des bateaux et des matières premières, d'autant que les rebelles houthis se sont emparés d'une île située dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Comme depuis le début du conflit, la hausse des cours de l'or noir renforce les pressions inflationnistes et fait craindre des durcissements monétaires des grandes banques centrales. Jeudi, la BCE a notamment annoncé un tour de vis de 25 points de base sur ses principaux taux d'intérêt et n'a pas fermé la porte à une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année.

Aux Etats-Unis, les analystes ont pris connaissance aujourd'hui de la statistique la plus importante de la semaine. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% en août, conformément aux prévisions des analystes, après une hausse de 0,1% en juillet. En rythme annuel, cette donnée n'a pas non plus réservé de surprise avec une progression de 3,4%, au même niveau qu'en juillet. En données core, hors alimentation et énergie, l'inflation d'août a été supérieure aux estimations avec une hausse de 0,3%, contre 0,2% attendu, portant la progression en rythme annuel à 2,4%, comme prévu.

Cet indicateur a très nettement renforcé la probabilité de voir la Réserve fédérale relever ses taux la semaine prochaine lors de son comité de politique monétaire. Selon le FedWatch Tool de CME Group, environ 85% des intervenants tablent sur une hausse des taux de 25 points de base, alors qu'ils n'étaient que 70% à anticiper ce scénario avant la publication des données sur l'inflation.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture sur le Vieux Continent, l'euro était en très léger repli face au billet vert (-0,07%) et se négociait contre 1,1602 dollar.

Dans l'actualité des valeurs...

Le CAC 40 a été soutenu par la bonne orientation des valeurs du luxe comme Kering ( 1,90%) ou LVMH ( 2,16%).

Safran a également soutenu le principal indice parisien avec un gain de 2,55%. J.P. Morgan a confirmé sa recommandation à surpondérer, tout en relevant sa cible de cours de 430 à 460 euros.

Renault s'est adjugé 2,28%, après avoir annoncé qu'il souhaitait accélérer hors d'Europe, notamment en Amérique latine et le lancement du Niagara.

Au sein de la cote française, Vetoquinol a également réussi à tirer son épingle du jeu ( 17,10%). Le spécialiste de la santé animale a dévoilé de bons résultats semestriels et s'est attiré les faveurs de plusieurs analystes. Stifel a notamment salué les comptes du groupe en confirmant son avis à l'achat et son objectif de cours à 110 euros.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk a trébuché de 3,44%, victime de la dégradation de Morgan Stanley, passé de pondération en ligne à sous-pondérer. L'objectif de cours a été maintenu à 250 couronnes danoises.

Toujours dans le secteur de la santé, Ypsomed a chuté de 7,50%. UBS a dégradé l'action de la société spécialisée dans la fabrication de stylos injecteurs destinés aux entreprises pharmaceutiques d'achat à neutre, avec un objectif de 400 francs suisses, contre 425 auparavant.