L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 09:30

Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,08%, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,34% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,13%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,22%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le rouge sur fond de nervosité et de tensions dans l'obligataire.

Les marchés s'inquiètent des perspectives à long terme de la politique monétaire américaine avant une baisse de taux attendue de la part de la Fed mercredi à l'issue de deux jours de réunion.

Les traders anticipent actuellement un assouplissement de 25 points de base dans l'immédiat et de 77 points de base d'ici fin 2026, soit deux baisses supplémentaires après décembre, un rythme plus modéré que prévu alors que les membres de la banque centrale semblent plus divisés que jamais.

La succession de Jerome Powell, l'actuel président de la Fed, avec la probable nomination début 2026 de Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison blanche, à la tête de la banque centrale, interroge également. Certains analystes estiment qu'il n'est pas acquis que Kevin Hassett mènerait une politique monétaire plus accommodante.

Outre la Fed, des interventions de banquiers centraux ou des décisions de politique monétaire sont attendues dans la semaine en zone euro, en Suisse et au Canada.

Aux valeurs, Paris, Renault RENA.PA prend 1,79% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Ford F.N dans les véhicules particuliers et utilitaires. Stellantis STLAM.MI (+0,08%), de son côté, ne profite pas de l'annonce d'un partenariat avec le spécialiste estonien de la mobilité partagée Bolt dans les véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur).

Air France-KLM AIRF.PA plonge de 8,16% après que le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé prévoir une émission obligataire remboursable en actions Air France-KLM.

Du point de vue sectoriel en Europe, le compartiment technologique .SX8P est dans le vert avec l'annonce par Donald Trump que les Etats-Unis vont autoriser Nvidia NVDA.O à exporter ses puces H200 destinées à l'intelligence artificielle (IA) vers la Chine en percevant une commission sur chaque vente.

Le secteur de la défense .SXPARO (+1,09%) profite d'informations favorables concernant les commandes militaires, l'agence Bloomberg ayant rapporté que les parlementaires allemands devraient approuver la semaine prochaine des contrats d'approvisionnement d'une valeur record de 52 milliards d'euros.

Rheinmetall RHMG.DE , Hensoldt HAGG.DE et Renk R3NK.DE avancent de 2,68% à 4,72%.

Les valeurs liées aux énergies renouvelables sont bien orientées, un juge fédéral américain ayant déclaré illégale l'interdiction prise par Donald Trump sur les nouveaux projets dans l'éolienne, selon Bloomberg. Orsted ORSTED.CO et Vestas

VWS.CO progressent respectivement de 3,69% et de 3,63%.

Thyssenkrupp TKAG.DE chute de 10,19% après avoir dit anticiper une perte nette pouvant atteindre 800 millions d'euros en 2026, en raison de provisions pour sa division sidérurgique.

British American Tobacco BATS.L recule de 4,40% après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires pour 2026 dans le bas de sa fourchette des objectifs à moyen terme.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

