 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,68
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe prudente après les annonces en France et au Proche-Orient
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 09:38

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance jeudi, les investisseurs examinant les implications des annonces politiques en France, ainsi que les perspectives d'un cessez-le feu durable à Gaza.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 8.082,75 points vers 07h27 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,16%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,10% et le Stoxx 600, qui a clôture à un niveau record la veille, .STOXX 0,08%.

Un Premier ministre sera nommé en France d'ici 48 heures par Emmanuel Macron, a déclaré mercredi l'Elysée après un entretien entre le chef de l'Etat et le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, qui a jugé qu'un chemin était possible pour l'adoption d'un budget d'ici le 31 décembre et qu'une majorité absolue de députés refusait la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Cela repousse pour l'instant le risque d'élections anticipées. Les investisseurs se sont montrés plutôt optimistes pendant la séance de négociation, le Premier ministre sortant Lecornu continuant d'affirmer qu'une issue était possible et que l'objectif de déficit pour 2026 devrait être inférieur à 5 % du PIB", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note.

Le Proche-Orient fait également l'objet d'une attention particulière jeudi, alors qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit qui fait rage depuis deux ans dans l'enclave palestinienne.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont appris que les exportations allemandes avaient baissé de façon inattendue en août sur un mois, des données qui interviennent après que l'administration de Donald Trump a imposé un droit d'importation de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'Union européenne (UE).

La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle l'institut a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés, est prévue à 11h30 GMT.

Aux valeurs, Sopra Steria SOPR.PA recule de 3,62% après avoir annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé.

Alten LTEN.PA , qui va réorganiser sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général, est en baisse de 3,2%.

Worldline WLN.PA , dont la recommandation a été abaissé par Morgan Stanley à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne", abandonne 3,3%.

Ailleurs en Europe, HSBC HSBA.L perd plus de 6% après l'annonce de son intention de privatiser sa filiale Hang Seng Bank.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALTEN
70,3000 EUR Euronext Paris +0,64%
CAC 40
8 057,41 Pts Euronext Paris -0,03%
DAX
24 619,64 Pts XETRA +0,09%
EURO STOXX 50
5 654,03 Pts DJ STOXX +0,08%
FTSE 100
9 515,27 Pts FTSE Indices -0,35%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HSBC HLDG
1 001,800 GBX LSE -6,02%
Pétrole Brent
66,37 USD Ice Europ +0,44%
Pétrole WTI
62,67 USD Ice Europ +0,69%
SOPRA STERIA
138,8000 EUR Euronext Paris -5,13%
STOXX Europe 600
572,61 Pts DJ STOXX -0,21%
WORLDLINE
2,8640 EUR Euronext Paris -3,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:09

    Comme si le cessez le feu a Gaza allait changer quelque chose pour les bourses modiales? En revanche, la France; tic tac , pour la zone euro...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank