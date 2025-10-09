L'Europe prudente après les annonces en France et au Proche-Orient

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance jeudi, les investisseurs examinant les implications des annonces politiques en France, ainsi que les perspectives d'un cessez-le feu durable à Gaza.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 8.082,75 points vers 07h27 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,16%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,10% et le Stoxx 600, qui a clôture à un niveau record la veille, .STOXX 0,08%.

Un Premier ministre sera nommé en France d'ici 48 heures par Emmanuel Macron, a déclaré mercredi l'Elysée après un entretien entre le chef de l'Etat et le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, qui a jugé qu'un chemin était possible pour l'adoption d'un budget d'ici le 31 décembre et qu'une majorité absolue de députés refusait la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Cela repousse pour l'instant le risque d'élections anticipées. Les investisseurs se sont montrés plutôt optimistes pendant la séance de négociation, le Premier ministre sortant Lecornu continuant d'affirmer qu'une issue était possible et que l'objectif de déficit pour 2026 devrait être inférieur à 5 % du PIB", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note.

Le Proche-Orient fait également l'objet d'une attention particulière jeudi, alors qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit qui fait rage depuis deux ans dans l'enclave palestinienne.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs ont appris que les exportations allemandes avaient baissé de façon inattendue en août sur un mois, des données qui interviennent après que l'administration de Donald Trump a imposé un droit d'importation de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'Union européenne (UE).

La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle l'institut a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés, est prévue à 11h30 GMT.

Aux valeurs, Sopra Steria SOPR.PA recule de 3,62% après avoir annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé.

Alten LTEN.PA , qui va réorganiser sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président et de directeur général, est en baisse de 3,2%.

Worldline WLN.PA , dont la recommandation a été abaissé par Morgan Stanley à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne", abandonne 3,3%.

Ailleurs en Europe, HSBC HSBA.L perd plus de 6% après l'annonce de son intention de privatiser sa filiale Hang Seng Bank.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)