L'Europe prévoit de créer un fonds souverain de 50 milliards d'euros dédié aux technologies quantiques afin de stimuler ce secteur

La Commission européenne a proposé mercredi la création d’un fonds de financement par capitaux propres de 50 milliards d’euros (54,73 milliards de dollars), ainsi que d’autres mesures visant à favoriser les entreprises européennes dans les appels d’offres et à faire de l’Europe un leader mondial dans le domaine des technologies quantiques d’ici 2030.

Le projet de "Quantum Act" vise à aider l’Europe, qui accuse un retard par rapport aux États-Unis et à la Chine dans les domaines du développement de l’IA, des puces électroniques et du cloud computing, à réduire sa dépendance vis-à-vis des pays tiers.

Cette proposition intervient également alors que les inquiétudes concernant la capacité des entreprises américaines à utiliser des "kill switches" pour empêcher leurs produits de fonctionner en Europe ont incité l’UE à redoubler d’efforts pour développer des produits et services locaux.

"Les technologies quantiques façonneront l’avenir de l’industrie, de la sécurité et de l’innovation, et elles auront un impact profond sur nos sociétés. L’Europe doit passer à la vitesse supérieure dès maintenant", a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, dans un communiqué.

Le projet de législation devra être mis au point avec les États membres de l’UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur.

Selon la Commission, environ un tiers des entreprises quantiques mondiales sont implantées dans l’Union européenne. Les financements publics consacrés à la technologie quantique se sont élevés à 8,6 milliards d’euros l’année dernière, contre 5,3 milliards d’euros aux États-Unis et 13,6 milliards d’euros en Chine.

Le financement privé européen des start-ups quantiques, qui s’élevait à 1,1 milliard d’euros, restait toutefois en deçà des 7 milliards d’euros des États-Unis.

"Compte tenu de l’impact potentiel des technologies quantiques sur la sécurité, ainsi que sur les intérêts stratégiques et l’autonomie technologique de l’Union, il est nécessaire de limiter les procédures de passation de marchés aux produits, systèmes et services fournis par des entités contrôlées par l’Union", précise le projet de texte législatif.

Il précise que les entités de pays tiers avec lesquels l’UE a conclu un partenariat réciproque pourraient également répondre aux appels d’offres.

(1 dollar = 0,9136 euro)