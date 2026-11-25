L'Europe prévoit de créer un fonds souverain de 50 milliards d'euros dédié aux technologies quantiques afin de stimuler ce secteur

La Commission européenne a proposé mercredi la création d’un fonds de financement par capitaux propres de 50 milliards d’euros (54,73 milliards de dollars), ainsi que d’autres mesures visant à favoriser les entreprises européennes dans les appels d’offres publics et à faire de l’Europe un leader mondial de la technologie quantique d’ici 2030.

Le projet de «Quantum Act» vise à aider l’Europe, qui accuse un retard par rapport aux États-Unis et à la Chine dans les domaines du développement de l’IA, des puces électroniques et du cloud computing, à réduire sa dépendance vis-à-vis des pays tiers.

Cette proposition intervient également alors que les inquiétudes concernant la capacité des entreprises américaines à utiliser des « kill switches » (dispositifs de coupure d’urgence) pour empêcher le fonctionnement de leurs produits en Europe ont incité l’UE à redoubler d’efforts pour développer des produits et services locaux.

“Nous voulons que les technologies quantiques développées en Europe soient fabriquées ici et utilisées ici”, a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE, lors d’une conférence de presse.

“La bonne nouvelle, c’est que l’Europe part d’une position de réelle force dans ce domaine… Nous disposons également d’une base industrielle très dynamique, avec un tiers de toutes les start-ups quantiques implantées en Europe.”

Elle a ajouté que le chiffre de 50 milliards d’euros correspondait à l’envergure visée pour ce fonds.

Le projet de législation devra être peaufiné avec les pays de l’UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur, le calendrier de sa mise en œuvre dépendant de la rapidité de ces négociations.

L'EUROPE CHERCHE À RATTRAPER SON RETARD SUR LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

La technologie quantique exploite le comportement de particules extrêmement petites pour construire des ordinateurs plus rapides, des systèmes de communication plus sécurisés et des capteurs plus précis. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans ce domaine, car cette technologie pourrait avoir des applications commerciales et militaires majeures.

Les financements publics européens consacrés à la technologie quantique se sont élevés à 8,6 milliards d’euros l’année dernière, contre 5,3 milliards d’euros aux États-Unis et 13,6 milliards d’euros en Chine. Les financements privés destinés aux start-ups quantiques dans l’Union, qui s’élevaient à 1,1 milliard d’euros, sont toutefois restés en deçà des 7 milliards d’euros enregistrés aux États-Unis.

“Compte tenu de l’impact potentiel des technologies quantiques sur la sécurité, ainsi que sur les intérêts stratégiques et l’autonomie technologique de l’Union, il est nécessaire de limiter les procédures de passation de marchés aux produits, systèmes et services fournis par des entités contrôlées par l’Union”, précise le projet de texte législatif.

Il précise que les entités de pays tiers avec lesquels l’UE a conclu un partenariat réciproque — telles que celles participant au programme phare de recherche et développement de l’UE, Horizon Europe — ainsi que celles ayant adhéré à l’accord général sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce pourraient également répondre aux appels d’offres. Il ne cite toutefois aucun pays en particulier.

Les entreprises technologiques européennes ont salué cette initiative.

“L’Europe commence à comprendre que les marchés technologiques fonctionnent de plus en plus selon le principe du “le gagnant rafle la mise”, et dans le domaine quantique, nous jouons pour gagner”, a déclaré Théau Peronnin, directeur général et cofondateur de la société Alice & Bob, basée à Paris et à Boston, qui travaille à la construction du premier ordinateur quantique universel.

“Cela signifie jeter les bases nécessaires à l’émergence d’un champion mondial profondément ancré en Europe. Cette loi constitue une avancée significative dans cette direction. La question est désormais de savoir à quelle vitesse ces capitaux pourront être mobilisés pour créer une dynamique”, a-t-il ajouté.

L’Europe dispose des atouts nécessaires pour se montrer plus ambitieuse, a déclaré Julie Galland, directrice de la recherche technologique au CEA, le Commissariat à l’énergie atomique français.

“Une fois que nous aurons fait le point sur tout cela et que nous pourrons harmoniser les feuilles de route, la question sera de savoir si, dans le sillage de la loi sur le quantique, nous devrions créer un “Airbus du quantique””, a-t-elle déclaré, faisant référence au géant aérospatial européen, détenu en partie par l’État.

“Je laisserai à la Commission le soin d’évaluer cette possibilité”, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,9136 euro)