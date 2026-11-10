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L'Europe poursuit ses gains avec la baisse des cours du petrole
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 09:42

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Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse mardi en début de séance, encouragées par la baisse des cours du pétrole et un apaisement des craintes autour du secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,00% à 8.315,74 points vers 08h28 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,96% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,43%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avance de 0,92%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,72% et le Stoxx 600 .STOXX de de 0,71%, à un niveau proche de son record de début août.

Les cours du Brent se situent autour de 90 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis début septembre, et les investisseurs restent optimistes quant à la possibilité d'une avancée vers la fin du conflit au Moyen-Orient après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump a pour sa part déclaré lundi qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran, contribuant à rassurer les investisseurs, toujours préoccupés par la remontée de l'inflation provoquée par le conflit.

Les données sur les prix à la consommation américaine du mois d'octobre, prévues à 13h30 GMT, devraient toutefois montrer une nouvelle accélération de l'inflation et renforcer les anticipations des opérateurs quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Les turbulences qui ont secoué le secteur de l'IA se sont par ailleurs apaisées cette semaine, et les actions du secteur des semi-conducteurs regagnent du terrain à mesure que certaines entreprises du secteur publient des prévisions solides.

L'Allemand Infineon IFXGn.DE , qui a dit mardi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 20% et une hausse de sa rentabilité d'environ 5 points de pourcentage pour 2027, avance de 4,5% dans les premiers échanges, contribuant à la hausse de 0,81% du compartiment technologique du Stoxx 600

.SX8P .

Sur le reste des valeurs, à Paris, Renault RENA.PA avance de 2,6% après un relèvement de la recommandation par Jefferies.

Edenred EDEN.PA et Pluxee PLX.PA progressent de plus de 5% chacun après que la justice brésilienne a suspendu une partie de la nouvelle réglementation sur les chèques-repas destinés aux entreprises.

Le groupe britannique de distribution de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer (M&S) <MKS.L >a déclaré mardi que son objectif était d'atteindre une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 9% à moyen terme, cède 0,34%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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EURO STOXX 50
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FRA BENCHMARK 10A
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FTSE 100
10 812,82 Pts FTSE Indices +0,28%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
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PLUXEE
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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RENAULT
29,460 EUR Euronext Paris +2,26%
STOXX Europe 600
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STOXX Europe 600 Technology
1 006,60 Pts DJ STOXX +0,91%
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1 commentaire

  • 09:53

    Jusqu'au prochain retournement trumpien...

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