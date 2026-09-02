L'Europe pourrait accélérer ses lancements spatiaux pour répondre à la demande en satellites

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(Ajout de précisions et de citations)

L'Agence spatiale européenne envisage d'augmenter le nombre de lancements prévus des fusées Ariane 6 et Vega-C dans les années à venir afin de pallier un éventuel goulot d'étranglement dans les lancements de satellites, a déclaré mercredi le directeur général de cet organisme regroupant 23 pays.

Le directeur général Josef Aschbacher a déclaré aux journalistes qu'une décision devrait être prise rapidement si les prévisions d'une forte hausse de la demande, qui devrait atteindre son pic en 2030, devaient se concrétiser.

Selon les dernières projections de l’opérateur Arianespace, 9 ou 10 lancements de fusées Ariane 6 devraient avoir lieu chaque année à partir de 2027.

Compte tenu des missions scientifiques et autres missions européennes, ainsi que de l’intérêt potentiel d’Amazon AMZN.O et d’autres activités commerciales, la demande dépasse la capacité prévue, a déclaré M. Aschbacher lors d’un événement organisé par l’association des médias aérospatiaux AJPAE.

Amazon a déjà commandé 18 lancements.

“Bien sûr, la question est de savoir si nous pouvons répondre à tous ces lancements. C’est exactement l’évaluation que nous menons en ce moment même”, a déclaré M. Aschbacher, ajoutant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

“Nous étudions les coûts, les avantages… vous pouvez imaginer que ce n’est pas une mince affaire”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes déjà bien avancés dans certaines de ces estimations, mais il est également clair que si nous voulons répondre aux besoins de lancement en 2030… nous devons prendre une décision assez rapidement pour mettre en place les capacités nécessaires.”

Arianespace, filiale d’ArianeGroup, la coentreprise de fusées entre Airbus AIR.PA et Safran SAF.PA , a refusé de commenter avant la conférence de presse régulière prévue le 7 septembre.