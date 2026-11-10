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L'Europe peut rivaliser dans la robotique et l'IA physique, affirment les directeurs généraux des principaux fabricants de puces
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 08:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nathan Vifflin

Les directeurs généraux des principaux fabricants européens de puces électroniques, Infineon

IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA et NXP NXPI.O , ont déclaré lundi que la région était bien placée pour rivaliser avec les États-Unis et l’Asie dans la robotique et l’"IA physique", en s’appuyant sur ses atouts traditionnels dans les technologies automobiles et industrielles.

Alors que l’IA passe des centres de données aux robots, aux véhicules et aux machines industrielles, la demande va croître pour des puces et des systèmes capables de fonctionner de manière sûre et fiable dans le monde réel, ont déclaré ces dirigeants lors d’un rassemblement du secteur à Munich, en Allemagne.

Ces trois entreprises sont des fournisseurs majeurs de puces de puissance, de capteurs et de microcontrôleurs utilisés dans ces machines, et sont en concurrence avec des concurrents américains tels que Texas Instruments TXN.O et onsemi ON.O .

"Pour moi, l’IA industrielle ou IA physique est avant tout un enjeu que l’Europe se doit de remporter", a déclaré Jochen Hanebeck, directeur général d’Infineon. "Il y a tellement de domaines dans lesquels nous avons le sentiment d’être à la traîne par rapport à d’autres régions."

Jean-Marc Chery, directeur général de STMicroelectronics, a indiqué que l’IA physique nécessiterait une coopération étroite entre les fabricants de puces et les clients, notamment pour former les robots dans des environnements simulés par l’IA avant de les mettre en service.

ST a elle-même décidé d’introduire dans ses usines des robots humanoïdes de la société italienne Oversonic, le premier ayant déjà été installé dans une usine de semi-conducteurs à Malte. La plupart de ces projets en sont encore à un stade précoce, les essais en usine étant bien plus courants que leur utilisation à grande échelle.

Rafael Sotomayor, directeur général de NXP, a déclaré que les atouts historiques de l’Europe lui conféraient un avantage dans le développement des systèmes sûrs et fiables requis à mesure que l’IA passe de la formulation de recommandations à l’exécution d’actions physiques, où les erreurs peuvent avoir des conséquences irréversibles.

"Il n’y a pas de retour en arrière possible en cas de fracture si l’on prend une mauvaise décision", a déclaré Rafael Sotomayor.

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STMICROELECTRONICS
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