L'Europe ouvre sur une note prudente avant l'inflation de la zone euro

Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents après les récentes gains et attendant les données sur l'inflation de la zone euro plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 8.093,61 points vers 08h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,25% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 est stable et le Stoxx 600 recule de 0,07%.

Les Bourses européennes font preuve de précaution dans les premières transactions après une séance dans le rouge la veille, les tensions sur le marché obligataire, déclenchées par les paris croissants sur une hausse des taux d'intérêt au Japon, s'étant apaisées, tandis que les investisseurs attendent la publication des données préliminaires de l'inflation dans la zone euro.

Attendues à 10h00 GMT, les données du mois de novembre ne devraient pas modifier les perspectives en matière de taux de la Banque centrale européenne (BCE), les marchés s'attendant à ce que Francfort laisse les coûts d'emprunt inchangés jusqu'en 2026.

Aux valeurs, à Paris, FDJ United cède 3,68% alors que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

Michelin et Vinci, également visés par des révisions à la baisse des recommandations de Morgan Stanley, reculent légèrement.

Ailleurs en Europe Bayer s'envole de plus de 14% après que l'administration américaine a exhorté la Cour suprême des Etats-Unis à examiner sa demande visant à limiter les milliers de poursuites judiciaires affirmant que son herbicide Roundup provoque le cancer.

Bilfinger prend 5,15% après avoir annoncé des objectifs optimistes à moyen terme.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)