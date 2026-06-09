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L'Europe ouvre sur de faibles variations, l'incertitude géopolitique freine les gains
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 09:37

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi en début de séance, les investisseurs restant prudents face à l'incertitude au Moyen-Orient, la suspension annoncée des attaques entre Israël et l'Iran ne suffisant pas à dissiper les craintes d'un conflit prolongé.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,06% à 8.204,16 points vers 07h28 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,25% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,14%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,02%.

Si Israël et l'Iran ont déclaré lundi avoir suspendu leurs attaques mutuelles, la situation au Moyen-Orient reste tout sauf claire, l'armée israélienne ayant ordonné l'évacuation des habitants de la ville portuaire de Tyr, dans le sud du Liban, en prévision de possibles frappes qui pourraient à nouveau compromettre la trêve fragile dans la région.

Dans l'attente de nouveaux développements, les cours du pétrole marquent une pause après le rebond de la veille, tandis que le secteur technologique .SX8P (+0,35%) du Stoxx profite légèrement de la reprise observée à Wall Street et en Asie dans le secteur des semi-conducteurs, après qu'un rallye des actions et les prévisions de Broadcom ont suscité une vague de méfiance en fin de semaine dernière.

À Paris, Valeo VLOF.PA , qui a annoncé un protocole d'accord avec Calyos pour développer et industrialiser des solutions de refroidissement de puce électronique autonomes à haute performance, grimpe de plus de 6%, signant la meilleure performance du SBF 120.

Ailleurs en Europe, UBS UBSG.S prend 1,5% après que Reuters a rapporté que les députés suisses envisageraient une nouvelle proposition visant à assouplir les exigences de fonds propres imposées à la banque.

Le groupe pharmaceutique GSK GSK.L perd 3,7% après avoir annoncé son intention d'acquérir Nuvalent NUVL.O , un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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FTSE 100
10 335,07 Pts FTSE Indices -0,37%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GSK
1 858,000 GBX LSE -2,88%
NUVALENT RG-A
88,4900 USD NASDAQ -2,70%
Pétrole Brent
92,75 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
89,66 USD Ice Europ -1,56%
STOXX Europe 600
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STOXX Europe 600 Technology
1 038,70 Pts DJ STOXX +0,30%
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38,580 CHF Swiss EBS Stocks +1,96%
VALEO
15,9400 EUR Euronext Paris +4,77%
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