L'Europe ouvre sur de faibles variations, l'incertitude géopolitique freine les gains

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent ‌sur de faibles variations mardi en début de séance, les investisseurs restant ​prudents face à l'incertitude au Moyen-Orient, la suspension annoncée des attaques entre Israël et l'Iran ne suffisant pas à dissiper les craintes d'un conflit prolongé.

À Paris, ​le CAC 40 gagne 0,06% à 8.204,16 points vers 07h28 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,25% et à Londres, le FTSE ⁠100 cède 0,54%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,14%, tandis que le FTSEurofirst ‌300 perd 0,03% et le Stoxx 600 de abandonne 0,02%.

Si Israël et l'Iran ont déclaré lundi avoir suspendu leurs attaques ​mutuelles, la situation au ‌Moyen-Orient reste tout sauf claire, l'armée israélienne ayant ordonné l'évacuation ⁠des habitants de la ville portuaire de Tyr, dans le sud du Liban, en prévision de possibles frappes qui pourraient à nouveau compromettre la trêve ⁠fragile dans la ‌région.

Dans l'attente de nouveaux développements, les cours du pétrole marquent ⁠une pause après le rebond de la veille, tandis que le secteur ‌technologique (+0,35%) du Stoxx profite légèrement de la reprise observée à ⁠Wall Street et en Asie dans le secteur des semi-conducteurs, ⁠après qu'un rallye ‌des actions et les prévisions de Broadcom ont suscité une vague de méfiance ​en fin de semaine dernière.

À Paris, ‌Valeo, qui a annoncé un protocole d'accord avec Calyos pour développer et industrialiser des solutions de ​refroidissement de puce électronique autonomes à haute performance, grimpe de plus de 6%, signant la meilleure performance du SBF 120.

Ailleurs en Europe, UBS ⁠prend 1,5% après que Reuters a rapporté que les députés suisses envisageraient une nouvelle proposition visant à assouplir les exigences de fonds propres imposées à la banque.

Le groupe pharmaceutique GSK perd 3,7% après avoir annoncé son intention d'acquérir Nuvalent, un développeur de médicaments anticancéreux coté aux États-Unis.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)