L'Europe ouvre sans direction, Nvidia porte la "tech" mais les matières premières plongent

Les principales Bourses européennes évoluent sans direction mercredi en début de séance, les valeurs technologiques progressant après les résultats de Nvidia, tandis que le secteur des matières premières freine les gains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grappille 0,01% à 8.217,68 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,28% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE , affecté par la baisse des valeurs minières, cède 0,40%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,23%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX 0,02%.

Le compartiment technologique de l'indice Stoxx 600 .SX8P (+1,04%), qui regroupe des valeurs liées aux semi-conducteurs, profite des résultats de Nvidia, qui ont quelque peu apaisé les inquiétudes concernant le géant américain des puces électroniques, plongé dans la tourmente à la suite de la démission de son directeur général.

ASMI ASMI.AS , ASML ASML.AS , Besi BESI.AS gagnent 1,9%, 1,7% et 1,6% respectivement à Amsterdam, Infineon IFXGn.DE prend 1,4% à Francfort et STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA avancent de 1,3% et 3,9% à Paris.

La volatilité pourrait toutefois être élevée à l'approche de l'IPO d'Anthropic, qui s'apprête à faire son début sur le Nasdaq jeudi.

Le recul du compartiment des matières premières .SXPP (-2,8%), pénalisé par la baisse des prix du cuivre, limite toutefois le rebond des Bourses.

Le métal évolue à son plus bas niveau depuis plus de six mois, sous la pression d'un dollar plus fort et des inquiétudes liées aux investissements dans l'IA.

"L'incertitude croissante quant au rythme des investissements dans les centres de données dédiés à l'IA a pesé sur les prévisions concernant le développement futur du réseau électrique et des infrastructures connexes, affaiblissant ainsi un pilier essentiel des perspectives de la demande de cuivre", expliquent les analystes de TD Securities dans une note.

Le géant minier Glencore GLEN.L perd 3,5% et le producteur de cuivre Aurubis NAFG.DE 2,9% à Londres.

Sur le reste des valeurs, à Paris, Alstom ALSO.PA perd 7% après avoir publié mardi soir une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros.

Accor ACCP.PA , qui a annoncé la veille un protocole d'accord avec les actionnaires minoritaires de Ennismore, faisant partie de son segment "Lifestyle", pour le rachat de leurs participations en plusieurs tranches, cède 3,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)