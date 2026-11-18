L'Europe ouvre sans direction, Nvidia porte la "tech" mais les matières premières plongent

Des traders travaillent dans le quartier financier de Canary Wharf à Londres

18 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans ‌direction mercredi en début de séance, les valeurs technologiques progressant après les résultats de ​Nvidia, tandis que le secteur des matières premières freine les gains.

À Paris, le CAC 40 grappille 0,01% à 8.217,68 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,28% et ​à Londres, le FTSE 100, affecté par la baisse des valeurs minières, cède 0,40%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,23%, ​le FTSEurofirst 300 0,01% et le Stoxx 600 ⁠0,02%.

Le compartiment technologique de l'indice Stoxx 600 (+1,04%), qui regroupe des valeurs liées aux ‌semi-conducteurs, profite des résultats de Nvidia, qui ont quelque peu apaisé les inquiétudes concernant le géant américain des puces électroniques, plongé dans la ​tourmente à la suite de ‌la démission de son directeur général.

ASMI, ASML, Besi gagnent 1,9%, 1,7% ⁠et 1,6% respectivement à Amsterdam, Infineon prend 1,4% à Francfort et STMicroelectronics et Soitec avancent de 1,3% et 3,9% à Paris.

La volatilité pourrait toutefois être élevée à l'approche de ⁠l'IPO d'Anthropic, qui ‌s'apprête à faire son début sur le Nasdaq jeudi.

Le recul du compartiment ⁠des matières premières (-2,8%), pénalisé par la baisse des prix du cuivre, limite toutefois ‌le rebond des Bourses.

Le métal évolue à son plus bas niveau depuis ⁠plus de six mois, sous la pression d'un dollar plus fort ⁠et des inquiétudes liées ‌aux investissements dans l'IA.

"L'incertitude croissante quant au rythme des investissements dans les centres de données ​dédiés à l'IA a pesé sur les ‌prévisions concernant le développement futur du réseau électrique et des infrastructures connexes, affaiblissant ainsi un pilier essentiel des ​perspectives de la demande de cuivre", expliquent les analystes de TD Securities dans une note.

Le géant minier Glencore perd 3,5% et le producteur de cuivre Aurubis ⁠2,9% à Londres.

Sur le reste des valeurs, à Paris, Alstom perd 7% après avoir publié mardi soir une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros.

Accor, qui a annoncé la veille un protocole d'accord avec les actionnaires minoritaires de Ennismore, faisant partie de son segment "Lifestyle", pour le rachat de leurs participations en plusieurs tranches, cède 3,2%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)