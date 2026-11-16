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L'Europe ouvre hésitante, Nvidia pèse toujours sur les échanges
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 09:36

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Des opérateurs boursiers travaillent au siège d'Euronext, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

Des opérateurs boursiers travaillent au siège d'Euronext, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

16 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent en ‌début de séance, amorçant un rebond alors que s'estompe le choc de la démission du directeur ​général de Nvidia, Jensen Huang, à la suite d'un scandale adultère sur fond d'accusations d'espionnage, les investisseurs attendant désormais les résultats financiers du géant des puces pour réévaluer leurs paris ​sur l'essor de l'intelligence artificielle.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 8.392,65 points vers 08h20 GMT. A Francfort, le ​Dax recule de 0,02% et à Londres, le ⁠FTSE 100 monte de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,04%, le ‌FTSEurofirst 300 en hausse de 0,12% et le Stoxx 600 en hausse de 0,08%.

Jensen Huang, patron de Nvidia, a démissionné jeudi dernier de ses fonctions ​à la tête du groupe ‌technologique phare après que le New York Times a affirmé qu'il ⁠a entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

Le choc de la nouvelle, qui a ébranlé les marchés financiers mondiaux, commence à s'atténuer, et ⁠tous les regards se ‌tournent désormais vers les résultats du trimestriels du groupe, attendus mardi soir.

Nvidia, ⁠qui incarne les espoirs des investisseurs sur l'IA, a vu sa capitalisation boursière fondre de ‌5.800 milliards début octobre à 3.900 milliards de dollars vendredi.

Une certaine accalmie ⁠du côté des prix du pétrole soutient également le rebond des Bourses ⁠européennes, les cours de ‌l'or noir se redressant légèrement après des incidents impliquant des tankers dans le détroit d'Ormuz, ​mais les livraisons à travers la voie ‌de passage stratégique revenant aux niveaux observés avant le début du conflit au Moyen-Orient.

La reprise des flux d’exportation en ​provenance de l’Opep+ demeure fragile, l’"offre régionale (étant) très vulnérable à de nouvelles perturbations", selon les analystes de BMI dans une note aux clients.

Aux valeurs, Exosens grimpe de 3,0% ⁠après avoir enregistré une commande de Theon Sensors, filiale de Theon International, pour 25.000 tubes intensificateurs de lumière.

Sur le plan sectoriel, le compartiment de la défense mène les gains et emporte 0,74%, suivi de près par celui de la santé (+0,76%). Les secteurs des banques et de la technologie sont à la peine et perdent 0,22% et 0,38% respectivement.

(Rédigé par Augustin Turpin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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