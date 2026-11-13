PHOTO D'ARCHIVE : Des opérateurs boursiers travaillent au siège d'Euronext, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

13 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère baisse vendredi dans les premiers échanges, mettant ainsi fin à quatre séances consécutives ​de gains alors que les rendements obligataires se tendent, tandis que Richemont plonge et pèse sur le secteur du luxe.

À Paris, le CAC 40 perd 0,11% à 8.352,35 ​points vers 08:29 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 cède ​0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,19%, le FTSEurofirst 300 ⁠0,21% et le Stoxx 600 0,19%.

Les actions européennes devraient toutefois enregistrer des gains ‌hebdomadaires, et le Stoxx 600 a même atteint un record jeudi, porté par une saison des résultats plutôt favorable et épargné par les ​turbulences qui touchent le secteur ‌technologique et le fabricant américain de puces Nvidia.

Les entreprises composant ⁠l'indice paneuropéen devaient afficher une croissance globale de leurs résultats trimestriels de 25%, d'après les estimations des analystes fondées sur les données I/B/E/S de LSEG publiées jeudi.

Cela n'empêche ⁠pas la séance d'être ‌plus morose vendredi, les rendements obligataires progressant en raison des anticipations ⁠d'une politique monétaire plus restrictive.

Aux États-Unis, la flambée a été très forte la veille, ‌les opérateurs renforçant leurs paris sur une éventuelle hausse de 50 ⁠points de base des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre, ⁠et c'est au tour ‌de l'Europe vendredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 4,7 points de ​base à 3,3716% et le deux ans ‌prend 1,2 point de base à 3,1393%.

Aux valeurs, Richemont, le propriétaire de Cartier, plonge de plus de ​8% après la publication de ses résultats au troisième trimestre, le groupe de luxe s'apprêtant à connaître sa pire journée depuis juillet 2023 si la tendance ⁠se maintient.

Cette chute entraîne ses homologues, LVMH, Hermès et Kering, évoluant dans le rouge dans les premiers échanges à Paris, ainsi que le compartiment sectoriel du Stoxx, qui recule de 2%.

Le groupe minier français Eramet, qui a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros, perd 7,4%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)