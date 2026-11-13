L'Europe ouvre en légère baisse, Richemont en difficulté

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi dans les premiers échanges, mettant ainsi fin à quatre séances consécutives de gains alors que les rendements obligataires se tendent, tandis que Richemont plonge et pèse sur le secteur du luxe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,11% à 8.352,35 points vers 08:29 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX 0,19%.

Les actions européennes devraient toutefois enregistrer des gains hebdomadaires, et le Stoxx 600 a même atteint un record jeudi, porté par une saison des résultats plutôt favorable et épargné par les turbulences qui touchent le secteur technologique et le fabricant américain de puces Nvidia.

Les entreprises composant l'indice paneuropéen devaient afficher une croissance globale de leurs résultats trimestriels de 25%, d'après les estimations des analystes fondées sur les données I/B/E/S de LSEG publiées jeudi.

Cela n'empêche pas la séance d'être plus morose vendredi, les rendements obligataires progressant en raison des anticipations d'une politique monétaire plus restrictive.

Aux États-Unis, la flambée a été très forte la veille, les opérateurs renforçant leurs paris sur une éventuelle hausse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre, et c'est au tour de l'Europe vendredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR gagne 4,7 points de base à 3,3716% et le deux ans DE10YT=RR prend 1,2 point de base à 3,1393%.

Aux valeurs, Richemont CFR.S , le propriétaire de Cartier, plonge de plus de 8% après la publication de ses résultats au troisième trimestre, le groupe de luxe s'apprêtant à connaître sa pire journée depuis juillet 2023 si la tendance se maintient.

Cette chute entraîne ses homologues, LVMH LVMH.PA , Hermès HRMS.PA et Kering PRTP.PA , évoluant dans le rouge dans les premiers échanges à Paris, ainsi que le compartiment sectoriel du Stoxx .STXLUXP , qui recule de 2%.

Le groupe minier français Eramet ERMT.PA , qui a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros, perd 7,4%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)