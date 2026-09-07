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L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant la BCE
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 09:37
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Les principales Bourses européennes sont en légère baisse en début de séance lundi, la prudence dominant les échanges avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux tensions toujours vives au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,03% à 8.279,34 points vers 07h17 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,04% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,03%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,09% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,05%.

À l'issue de sa réunion de politique monétaire, la BCE devrait relever ses taux d’intérêt jeudi, selon les prévisions générales, dans un mouvement de précaution face au conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'éternise, maintenant les prix du pétrole à un niveau élevé et relançant l’inflation.

Sous l'effet de frappes américaines survenues samedi contre trois pétroliers iraniens et des tirs de missiles balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI), les cours du pétrole restent en hausse lundi, tandis que le trafic maritime par le détroit d'Ormuz tombe à son plus bas niveau depuis mai.

"Les sujets brûlants pour les investisseurs seront les commentaires sur les effets indirects (de l’inflation) et les effets de second tour, ainsi que l’intensité et le délai avec lesquels les prix de l’énergie finiront par se répercuter sur l’inflation sous-jacente", a déclaré Marco Wagner, économiste chez Commerzbank.

Les opérateurs anticipent une forte probabilité d’une nouvelle hausse d’ici décembre, puis d’une autre l’année prochaine.

Aux valeurs, Novartis perd 3,3% après que le laboratoire pharmaceutique suisse a annoncé que son médicament expérimental, le pelacarsen, n'a pas réussi à le risque de crise cardiaque et d'AVC lors d'un essai clinique de phase avancée.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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